Gemeinde Edemissen will die „Huckelpiste“ weiterhin nur flicken  

Zum Treffpunkt auf dem Rastplatz in Ankensen reiste Wilfried Lehwald passend mit dem Tourenrad aus seinem rund fünf Kilometer entfernten Heimatort aus Plockhorst an. „Einmal habe ich mich also schon ordentlich durchschütteln lassen“, stellt er fest. Der 77-Jährige ehemalige Vorsitzende des SSV Plockhorst ist begeisterter Radfahrer – doch der Verbindungsweg der Gemeinde zwischen Edemissen, Ankensen und Eickenrode begeistert ihn nicht mehr, seit Jahren ärgert sich Lehwald wie viele Radler über den schlechten Zustand der Fahrbahn. „Ein Flickenteppich ist das.“

Straßenzustand vermiest Lehwald die Freude an der Landschaft

Dass der Verbindungsweg Teil der „Land&Leute“-Fahrrad-Route der Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft des Landkreises Peine ist und es sogar in die „Kultourroute“ des Netzwerks Wirtschaftsraum Hannover geschafft hat, ist kein Zufall. Denn: „Wälder, Wiesen, Tiere – die Strecke bietet landschaftlich so viele schöne Eindrücke“, sagt Lehwald, doch er bedauert auch: „Leider kann man sie gar nicht richtig genießen, weil man zu sehr auf die Unebenheiten der Straße achten und sich darauf konzentrieren muss, die richtige Spur zu halten. Das vermiest einem die Freude.“

Der Verbindungsweg zwischen Edemissen, Ankensen und Eickenrode zählt auch zu Abschnitten von ausgeschilderten Radtour-Angeboten wie der „Land&Leute“-Tour oder der „Kulturroute“. Quelle: Christian Meyer

Rund dreimal pro Woche tritt er mit seiner Frau in die Pedale, im Schnitt legen sie dabei rund 80 Kilometer zurück. „Das hält fit“, sagt der Rentner, der auch noch Tennis-Training für Kinder und Frauen im SSV Plockhorst gibt. Aber den Verbindungsweg meiden sie mittlerweile meist ebenso wie den Abschnitt über den Alten Postweg Richtung Rietze. „Das geht ordentlich auf den Rücken. Wir weichen gerne in Richtung Uetze und Hänigsen aus, dort sind die Wege tipptopp“, sagt Lehwald. Er würde sich wünschen, die Gemeinde Edemissen würde den Weg endlich mal gründlich sanieren.

Gemeinde setzt auf Riss- oder Loch-Unterhaltung

Doch das wird wohl ein Wunsch bleiben. „Wir sehen keinen Bedarf, eine Sanierung durchzuführen“, sagt Edemissens Erster Gemeinderat Rainer Hoffmann. Dass der Weg in einem schlechten Zustand ist, weiß die Gemeinde. Deshalb stellte sie an mehreren Stellen auch Tempo-50-Schilder mit dem Hinweis „ Straßenschäden“ auf. Doch: „Wirtschaftlich steht eine Sanierung in keiner Relation, denn das ist kein Weg, den man fahren muss“, merkt Hoffmann an. Die Gemeinde habe sich daher für etwas anderes entschieden: Die Riss- oder Loch-Unterhaltung. Einmal im Jahr wird mit Teer ausgebessert, was kaputt ist. Das ist der Straße auch deutlich anzusehen.

Schilder weisen auf Straßenschäden hin. Quelle: Christian Meyer

Vor einigen Jahren habe die Gemeinde allerdings auch mal überlegt, den Verbindungsweg nicht nur zu flicken, sondern zu reparieren. „Das wurde allerdings vom Rat abgelehnt“, sagt Hoffmann. Ein Grund: Schon damals seien Kosten von 400 000 bis 500 000 Euro dafür errechnet worden, es gab Zweifel an Aufwand und Ertrag. Ein weiterer Grund: Die Straßenausbau-Beitragssatzung sieht vor, dass sich Grundeigentümer an den Kosten beteiligen müssten. Am Verbindungsweg liegen oft Weiden. „Die Kosten würden den Wert des Grundstücks so womöglich um ein Vielfaches übersteigen“, erläutert der Erste Gemeinderat.

Anwohner befürchten bei einer Sanierung mehr Autoverkehr

Verständnis für den Kostendruck hat auch Wilfried Lehwald. Er moniert aber, dass sich die Gemeinde des Problems jahrzehntelang nicht angenommen hätte und es verpasste, peu à peu für Verbesserung zu sorgen. „Vielleicht lassen sich ja sogar Fördergelder für den ländlichen Raum einholen“, sagt er.

Allerdings sehen sogar Anwohner eine Sanierung kritisch und befürchten, dass so auch mehr Autos den Weg nutzen und sie schneller fahren. „Wir sind ganz froh, so wie es ist. Denn so haben wir weniger Verkehr und gerade für die Reiter auf unserem Hof, ist es weniger gefährlich“, sagt etwa Reiterhof-Betreiberin Nina Conrad. Heinrich Edeler vom Rittergut Ankensen sieht es ähnlich: „Je besser die Strecke ausgebaut ist, desto mehr Autos fahren hier lang – und die sind jetzt schon oft zu schnell“, sagt er.

