Gemeinde Edemissen plant neue Baugebiete in Abbensen und Wipshausen

Edemissen

Bauland ist in Edemissen weiterhin sehr begehrt. Daher hat die Gemeinde jüngst mehrere Grundstücke zum Verkauf angeboten, weitere sollen folgen – allerdings nicht vor 2022. Darüber hinaus entsteht im Edemisser Kernort derzeit das neue Gewerbegebiet „ Roth Acker“.

Im Nordwesten vom Kernort Edemissen befindet sich das Neubaugebiet „Oppermanns Mühle“, hier hat die Gemeinde in diesem und im vergangenen Jahr 31 Grundstücke zur Wohnbebauung angeboten. Im östlichen Bereich von Wipshausen liegt das Baugebiet „Im Sande“ mit 35 Grundstücken. „Da die Nachfrage erwartungsgemäß hoch war, sind sämtliche Grundstücke in beiden Gebieten schon verkauft. Dies zeigt, dass die Gemeinde Edemissen ungebrochen ein sehr beliebter Wohnstandort ist“, sagt Oliver Völkening, Sprecher der Gemeinde Edemissen.

Eine Warteliste für Bauwillige gibt es nicht

Daher sind in den Ortschaften Abbensen und Wipshausen weitere Neubaugebiete geplant. „In beiden Fällen sind wir im Beginn der Planungsphase, so dass mit einem Verkauf frühestens im Jahr 2022 zu rechnen ist“, erklärt Völkening. Er betont zudem, dass es keine Warte- oder Interessentenliste gibt. „Wir bitte die Bauinteressenten, unsere entsprechenden Veröffentlichungen auf der Gemeinde-Homepage und in der Tagespresse zu verfolgen“, so der Sprecher.

Außerdem bietet die Gemeinde derzeit Grundstücke im Gewerbegebiet „ Roth Acker“ an, das im Norden des Edemisser Kernorts – nur ein Stück östlich des Neubaugebiets „Oppermanns Mühle“ – gelegen ist. Die Bewerbungsfrist endet laut Völkening am 30. November. „Eine Wohnbebauung ist dort allerdings nicht möglich“, sagt er.

Das Baugebiet „Oppermanns Mühle“ (linke rote Markierung) und das Gewerbegebiet „Roth Acker“ in Edemissen. Quelle: Google Maps

Gemeinde unterstützt Käufer von Altbauten

Er macht zudem auf das Förderprogramm „Jung kauft Alt“ aufmerksam: Dieses laufe weiterhin mit großem Erfolg und biete Bauwilligen eine Alternative zu Neubaugebieten. Die Gemeinde unterstützt dabei private Käufer alter Immobilien, die sie selbst für sich nutzen möchten, finanziell über einen Zeitraum von fünf Jahren. Der jährliche Grundbetrag liegt bei 600 Euro, das Maximum bei 1500 Euro. „Die Gemeinde Edemissen ist meines Wissens nach die einzige Kommune im Landkreis Peine, die solch ein Förderprogramm anbietet“, so Völkening.

Von Dennis Nobbe