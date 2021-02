Nach dem Großeinsatz von mehreren Feuerwehren in Edemissen am Donnerstag ist die Ursache für den merkwürdigen Gasgeruch offenbar geklärt. In der Ölraffinerie im nahe gelegenen Dollbergen waren Reinigungsarbeiten durchgeführt worden. Unklar ist noch, ob diese hätten angekündigt werden müssen.