Für 30 Jahre Engagement: Hans-Werner Fricke aus Rietze erhält Verdienstkreuz

Mehr als drei Jahrzehnte hat er sich in besonderer Weise für das Allgemeinwohl eingesetzt. Jetzt ist Hans-Werner Fricke (70) aus Rietze dafür im Namen des Bundespräsidenten mit dem Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland ausgezeichnet worden. Ausgehändigt wurde die Auszeichnung Corona-bedingt in kleinerem Rahmen im Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine von Landrat Henning Heiß (SPD).

Unter anderem im Beisein von Frickes Ehefrau Gundula, einem seiner erwachsenen Söhne und Rietzes Ortsbürgermeister Günther Krille lobte Heiß das über 30-jähriges Engagement in der Feuerwehr und in der Kultur- und Heimatpflege. „Seine langjährigen Erfahrungen und zahlreichen persönlichen Verbindungen machen ihn für die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde Edemissen und besonders in der Ortschaft Rietze zu einem wichtigen und kompetenten Ansprechpartner“, sagte Heiß.

Seit 1973 Mitglied in der Feuerwehr

So gehört der Geehrte seit 1973 der Freiwilligen Feuerwehr Edemissen, Ortswehr Rietze an. Von 1987 bis 2005 hat er diese Ortswehr als Ortsbrandmeister geleitet, zuvor ist er von 1982 bis 1985 als stellvertretender Ortsbrandmeister tätig gewesen. Sein Name sei insbesondere mit der Erneuerung des Rietzer Gerätehauses im Jahr 1991 und der Gründung der Jugendfeuerwehr Rietze im Jahr 1993 verbunden.

Bei der Übernahme der Leitung der Ortswehr Rietze habe Fricke festgestellt, dass es in Rietze nur eine lose Kameradschaft der Schützenbrüder gab. „Er wandelte daher im Jahr 1987 den Schützenverein Rietze, deren Vorsitzender er seit 1986 war, in die Volksfestgemeinschaft Rietze um. Deren Vorsitzender war er bis zum Jahr 2006“, skizzierte Henning Heiß.

Unter der Führung Frickes seien im Ort geregelte Schießveranstaltungen, Schützenfeste, Dorffeste und Dorffahrten zu jährlich wiederkehrenden Einrichtungen geworden. „Durch seinen persönlichen und vorbildlichen Einsatz war es für ihn über all die Jahre kein Problem, ausreichend freiwillige Helferinnen und Helfer für die Veranstaltungen zu finden. Besonders beachtlich finde ich hierbei die Tatsache, dass die Volksfestgemeinschaft Rietze während seiner Zeit als Vorsitzender 181 Mitglieder erreichte, wobei die Ortschaft insgesamt nur 275 Einwohnerinnen und Einwohner zählte“, zeigte sich Heiß beeindruckt.

Darüber hinaus nehme der 70-Jährige seit 1994 die Aufgaben eines Ortsheimatpflegers in Rietze wahr. 2003 sei er durch die Gemeinde Edemissen offiziell zum Ortsheimatpfleger der Ortschaft Rietze bestellt worden. „Hans-Werner Fricke setzt sich für die Belange der Heimatpflege, insbesondere für die Ortschaft Rietze, hervorragend ein, sei es bei Veranstaltungen im Rahmen der „Via Romea“, biologisch-geschichtlicher Ersewanderungen oder anderer kultureller örtlicher Veranstaltungen“, so der Landrat.

Zur Person Hier einige Stationen von Hans-Werner Fricke: 1995 war Hans-Werner Fricke Neugründer des Männergesangsverein Rietze und bis 1996 auch dessen Leiter. Besonders erwähnenswert ist hier der Auftritt des Männergesangsvereins zur 800-Jahr-Feier von Rietze im Jahre 1996.

Von 2005 bis 2010 war er zudem Mitglied des Ortsrates Alvesse, Rietze, Voigtholz-Ahlemissen und setzte sich in dieser Zeit vorbildlich für die Belange der Ortschaft Rietze ein. Seine bisherigen Ehrungen: 2005 die Ernennung zum Ehrenortsbrandmeister

2007 die Ehrenmitgliedschaft der Volksfestgemeinschaft Rietze

Rietze 2014 das Niedersächsische Ehrenzeichen für 40-jährige Dienste im Feuerlöschwesen

