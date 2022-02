Nicht nur blühende Krokusse zeugen derzeit im Landkreis Peine von einem bevorstehenden Frühling. In Eddesse wurde bereits ein Storchen-Weibchen gesichtet, in Wendeburg könnte es Revierkämpfe geben, und Niedersachsens bekanntester Storch in Leiferde hat schon Frauenbesuch. Doch warum sind die Störche jetzt schon zurück?