Feldbegehung: Wer findet etwas vom untergegangenen Dorf Stölpse?

Edemissen

Vielleicht erspähen die Teilnehmende eine Kochtopf-Scherbe oder vielleicht ein Stein-Werkzeug, das spannende Hinweise auf das frühere Leben geben kann: Der Heimat- und Archivverein Edemissen bietet am Sonntag, 20. März, zusammen mit dem Archäologen Thomas Budde für alle Interessierten eine archäologische Feldbegehung an. „Archäologische Feldbegehungen sind eines der wichtigsten Mittel, unbekannte Siedlungsplätze aus der Vorgeschichte und dem Mittelalter nachzuweisen“, erläutert Reinhard Bartels, der Schriftwart des Heimat- und Archivvereins. Das Ziel liegt nordöstlich von Eickenrode.

Funde werden fachkundig beurteilt

Treffpunkt ist um 14 Uhr am Rathaus in Edemissen. Nach einer Einführung im Archiv des Vereins wird gemeinsam der Fundstellenbereich aufgesucht und nach Anleitung des Archäologen nach Oberflächenfunden abgesucht. „Nach der Rückkehr in den Archivkeller am Rathaus werden die Funde aller Beteiligten fachkundig beurteilt“, sagt Bartels.

Ziel ist ein Fundstellenbereich bei Eickenrode

Nach mehr als 50 Jahren soll der Fundstellenbereich bei Eickenrode erneut aufgesucht und neu erkundet werden. Die mittelalterliche Dorfwüstung „Im Holze“ heißt die mittelalterliche Dorfwüstung an der Erse. Die Fundstelle ist durch zahlreiche Oberflächenfunde aus der Zeit um 1970 bekannt. „Neben mittelalterlichen Keramikscherben wurden auch Eisenverhüttungsreste und vorgeschichtliche Steinartefakte gefunden. Es spricht einiges dafür, dass es sich um das untergegangene Dorf Stölpse handelt“, erläutert Archäologe Budde.

Wer mitsuchen will, sollte festes Schuhwerk tragen. Die rund vierstündige Veranstaltung ist kostenlos und auch für Kinder geeignet. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Infos und Rückfragen sind per E-Mail an reinhard.bartels@gmx.de oder unter Telefon (0 51 76) 87 44 möglich.