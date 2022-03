Es darf gebaut werden: Radweg-Lückenschluss nach Wipshausen in Sichtweite

Alvesse/Wipshausen

30 Jahre Beharrlichkeit für 770 Meter werden sich nun auszahlen: Der Bau des Radweg-Lückenschlusses zwischen Alvesse und Wipshausen ist in Sichtweite gerückt. Mehr noch: „An der Ersebrücke haben bereits Gründungsbohrungen für die Fundamente des künftigen Radwegs stattgefunden“, stellte Wipshausens Ortsbürgermeister Günter Meyer (CDU) erfreut fest. Schon im Sommer könnte gebaggert, gerüttelt und asphaltiert werden.

Ausschreibung wird vorbereitet

Ein wichtiger Hintergrund sei nämlich erfüllt: „Das Planfeststellungsverfahren ist seit Mitte Februar rechtskräftig, es laufen Abstimmungsprozesse zwischen Gemeinde, Planungsbüro sowie der Landesbehörde für Straßenbau“, erläuterte der Peiner CDU-Abgeordnete Christoph Plett bei einem Ortstermin kurz hinter Alvesse wo der Radweg derzeit endet. Die Bibberkälte mit 2 Grad an der Landesstraße 320 war angesichts der erfreulichen Nachrichten für die Radweg-Unterstützer gut auszuhalten. „Was lange währt, wird endlich gut“, konstatierte etwa Günther Krille, der Ortsbürgermeister von Rietze, Alvesse und Voigtholz/Ahlemissen. Als er 1991/92 in den Ortsrat gekommen sei, „war der Radweg schon Thema“.

„Eine Ausschreibung wird vorbereitet, wenn alles klappt, könnte im Sommer Baubeginn sein“, merkte Hans-Jürgen Giere, der Vorsitzende des Edemisser CDU-Gemeindeverbandes an. Vom Radweg-Lückenschluss zwischen Alvesse und Wipshausen erwarten sich die Befürworter große Vorteile. „Insbesondere für die Eltern ist es eine Sicherheitsgarantie, wenn ihre Kinder zur Grundschule nach Wipshausen oder zum Training zum Fußballverein auf einem Radweg fahren können“, betonte Wipshausens Ortsbürgermeister Meyer.

Mit dem Rad leichter zum Bäcker und zum Training

Ein Schild weist Radfahrende am bisherigen Ende des Radwegs hinter Alvesse zwar den Weg auf der Landesstraße Richtung Wipshausen und Hillerse. Doch direkt auf der Fahrbahn könne man keine Kinder langschicken, betonte Meyer mit Verweis darauf, dass die L320 auch als Umleitungsstrecke genutzt werde, wenn es mal wieder Stau auf der Autobahn 2 gebe.

Doch nicht nur Schüler sollen vom Lückenschluss profitieren, auch die Umwelt: Die Ortsbürgermeister verweisen darauf, dass künftig häufiger das Auto stehen bleiben könnte, etwa wenn Alvesser zum Bäcker oder zum Arzt nach Wipshausen fahren wollen. „Zumal wir ja auch für einen neuen Einkaufsmarkt in Wipshausen kämpfen“, betonte Meyer. Die Zahl der Elterntaxis zur Schule und zum Vereinssport könnte abnehmen. Wipshausens Ortsbürgermeister ist überzeugt davon, dass das auch funktioniert. „Bei den Spritpreisen.“

300.000 Euro im Gemeinde-Haushalt eingeplant

Noch einmal Rückenwind für den Lückenschluss hatte eine Demo im September 2020 gegeben, bei der rund 300 Teilnehmende aus den Ortschaften öffentlichkeitswirksam für den Bau des Radwegs protestiert hatten – auch das Fernsehen berichtete. Organisiert hatte die Veranstaltung Wipshausens Ortsbürgermeister mit Unterstützung des Bürgermeister-Kollegen Krille. Für ihr Engagement in dieser Sache dankte ihnen der CDU-Gemeinde-Chef Giere noch einmal. „Sie haben das richtig persönlich genommen.“ Dreimal habe Meyer bei der Landesbehörde in Wolfenbüttel vorgesprochen. „In dieser Sache waren wir Terrier, wir haben nicht aufgegeben“, sagte Meyer.

Im September 2020 hatten rund 300 Bürgerinnen und Bürger auf einem Feld zwischen Wipshausen und Alvesse für den Radweg-Lückenschluss demonstriert. Quelle: Ralf Büchler

In den neuen Haushalt der Gemeinde Edemissen wurden 300.000 Euro für den Lückenschluss des Radwegs eingeplant. Obwohl der Radweg an einer Landesstraße liegt, wird es quasi ein Gemeinschaftswerk zwischen Gemeinde und Land. „Die Gemeinde rechnet mit einer Erstattung durch das Land Niedersachsen in Höhe von 150.000 Euro“, erläuterte der CDU-Landtagsabgeordnete Christoph Plett.

Der Gemeindeanteil sei hier gut angelegt, unterstrich Parteikollege Giere, der in Sachen Radwege aber weiteren Handlungsbedarf in der Gemeinde Edemissen sieht. „Jetzt werden wir uns für den weiteren Ausbau an den Ortsdurchfahrten und die Verbindungen zu den Bahnhöfen Dedenhausen und Ohof einsetzen“, sagte er.

Von Christian Meyer