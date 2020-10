Drei Angebote unter einem Dach: Zuwachs auf ihrem Gelände an der Peiner Straße in Edemissen bekommt Henrieke Woop, die hier seit drei Jahren ihr Geschäft „Liebenswert“ für Dekorationen und Blumen betreibt. Samstag eröffnen hier nun auch ein Mittelalter&Fantasy-Geschäft sowie eine Außen-Küche.

