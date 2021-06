Eltze: Deshalb feiern Eva, Bela und Tom Jugendweihe statt Konfirmation

Eltze

Am Sonntag, 6. Juni, wird den 14 Jahre alten Schülern Eva Baumgart, Tom Schlüter und Bela Viereck aus Eltze wohl zeitlebens in Erinnerung bleiben. Dann werden sie während einer humanistischen Jugendweihe – auch Jugendfeier genannt – den Übergang vom Kindesalter ins Erwachsenenleben feiern. An der Jugendfeier in der HDI-Arena in Hannover nimmt als vierte Jugendliche aus der Gemeinde Uetze Amy Hain aus Hänigsen teil. „Aus dem Landkreis Peine gibt es noch drei Teilnehmer“, sagt Sascha Jankowski, Jugendbildungsreferent des Ausrichters Humanistischer Verband Niedersachsen.

„Meine Familie ist nicht getauft und nicht religiös“, sagt Eva. Daher habe sie sich für die Jugendfeier entschieden. Ihr Bruder habe schon vor einigen Jahre daran teilgenommen. „Ich finde es toll, dass man das Erwachsenwerden ohne Kirche feiern kann“, fügt sie hinzu. Tom ist zwar getauft, hat aber nach eigenen Worten nach einer Alternative zur Konfirmation gesucht, weil er sich nicht mit dem christlichen Glauben identifiziert. Von der Jugendfeier habe ihm Eva erzählt. Bela glaubt nicht an Gott und fühlt sich daher nicht von der Konfirmation angesprochen.

Vorbereitungszeit dauert zwei Jahre

Die Vorbereitungszeit auf die Jugendfeier dauert normalerweise ein Jahr. Wegen einer Unterbrechung aufgrund der Covid-19-Pandemie haben sich die Vorbereitungsseminare in Hannover laut Bela über zwei Jahre erstreckt. „Ein Treffen dauerte etwa sechs Stunden. Da haben wir Themen behandelt, die einen beschäftigen“, berichtet Tom. Auf dem Unterrichtsplan standen zum Beispiel Nachhaltigkeit, Sucht, Politik, Partizipation und Weltanschauungen.

Bela und Tom fanden das Thema Umwelt besonders interessant. Die Bilder von den Brandrodungen im Amazonas-Gebiet in Brasilien hätten sich ihm eingeprägt, erzählt Bela. Kein Verständnis zeigt er auch für Lecks in Bohrinseln: „Jeden Tag läuft Öl ins Meer.“ Und Tom ärgert sich über Kunststoffabfälle in den Ozeanen. „Da schwimmen Plastikteppiche im Meer herum.“

Thema Kinderarbeit ist im Gedächtnis haften geblieben

„Mir ist das Thema Sucht lange im Kopf geblieben“, sagt Eva. Wer längere Zeit intensiv Drogen konsumiere, benötige ärztliche Hilfe. Auch der Aspekt Kinderarbeit habe sie nachdenklich gemacht. In vielen Geschäften könne man Kleidung kaufen, die Kinder hergestellt hätten, erzählt die Schülerin.

Der Festakt findet in der HDI-Arena statt

Wegen der Pandemie findet der Festakt am Sonntag in der HDI-Arena in Hannover statt. In dem Stadion können die Gäste die Hygiene- und Abstandsregeln einhalten. Jeder der 58 Jugendlichen darf höchstens fünf Familienangehörige mitbringen. Daheimgebliebene können die Jugendweihe in einem Videostream live verfolgen.

Den genauen Ablauf des anderthalbstündigen Festprogramms kennen die jungen Eltzer noch nicht. Wegen Corona ist das besondere Vorbereitungstreffen auf die Feier ausgefallen. „Ich bis gespannt und habe eine große Vorfreude“, sagt Bela. Auch Eva freut sich bereits riesig. „Ich werde nur einmal im Leben meine Jugendweihe feiern“. Zudem bilde das Stadion einen besonderen Rahmen. Tom: „Man feiert, dass man erwachsen wird. Das ist etwas Besonderes.“

Von Friedrich-Wilhelm Schiller