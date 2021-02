Einbruch beim Golfclub Edemissen: Täter stehlen Golfschläger 

Edemissen

Die Caddyhalle des Golf-Clubs in Edemissen am Dahlkampsweg haben Unbekannte in der Zeit zwischen Mittwoch und Donnerstag vergangener Woche, 0 bis 10.30 Uhr, aufgebrochen. In der Halle brachen die Täter dann 26 verschlossene Caddyboxen auf, aus denen sie hochwertige Golfschläger stahlen.

Es entstand ein Schaden in Höhe von rund 2300 Euro. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer (0 51 71) 99 90 mit den Beamten in Peine in Verbindung zu setzen.

Von der Redaktion