Edemissen

Das war eindeutig: Die Mitglieder des Rates der Gemeinde Edemissen haben sich einstimmig dafür ausgesprochen, dass sich die Gemeinde mit einer einmaligen Investitionszuweisung an den finanziellen Folgen des Klinikums durch den Landkreis Peine beteiligt. Diese Entscheidung sei alternativlos, hieß es einhellig von allen Fraktionen. Einzige Voraussetzung: Die Räte der anderen kreisangehörigen Gemeinden beschließen ebenfalls eine Beteiligung. Davon ist auszugehen, auch wenn es um nicht unerhebliche Summen geht: Die Gemeinde Edemissen wird mit 441 340 Euro dabei sein. Die Summe soll im Haushalt für 2021 zur Verfügung gestellt werden.

Gemeinden sollen sich an den finanziellen Folgen der Übernahme beteiligen

Hintergrund: Am 5. August dieses Jahres haben sich der Kreistag des Landkreises Peine und der Rat der Stadt Peine für die Übernahme des Klinikums ausgesprochen. Auch die Gemeinden wurden gebeten, sich an den finanziellen Folgen der Übernahme zu beteiligen. Dabei handelt es sich um eine reine Investitionszuweisung an den Landkreis. Es ist nicht beabsichtigt, dass die Gemeinde Edemissen Gesellschafter der Klinikum Peine gGmbH wird, die das Klinikum betreibt.

In einem am 19. Juni datierten Schreiben an die Bürgermeister der Gemeinden Edemissen, Hohenhameln, Ilsede, Lengede, Vechelde und Wendeburg bittet Landrat Franz Einhaus darum, die Höhe der Beteiligung für Erhalt des Klinikums in den Räten zu beraten. In dem Schreiben wird von einem Anteil aller Gemeinden in Höhe von insgesamt 3 Millionen Euro ausgegangen. Das seien 10 Prozent des Gesamtbedarfs. Die Summe soll anteilig von den sechs kreisangehörigen Gemeinden übernommen werden. Grundlage für die Berechnung ist die Bevölkerungszahl. Für Edemissen ergibt sich nach dieser Rechnung ein Beitrag in Höhe von 441 340 Euro.

Für Leistungen der Feuerwehr können Gebühren berechnet werden

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung bei der Ratssitzung war die Verabschiedung der Neufassung der Satzung für die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Edemissen. Neu ist, dass künftig Gebühren für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr außerhalb der unentgeltlich zu erfüllenden Pflichtaufgaben erhoben werden können.

CDU: Bei Klinikum offen sein Der Fraktionsvorsitzende der CDU, Ullrich Kemmer, appellierte während der Ratssitzung an die anwesenden Kreistagsmitglieder, bezüglich des Klinikums offen für alternative Ideen zu sein. „Wir brauchen ein modernes Haus, das an den Bedarf in Peine angepasst ist“, betonte er. Dabei dürfe man auch den Gedanken nicht scheuen, statt der Sanierung des bestehenden großen Komplexes ein neues, schlankes Klinikum zu errichten.

Zu den gebührenpflichtigen Einsätzen zählen solche, die durch vorsätzliches oder grob fahrlässiges Handeln verursacht wurden oder bei denen eine so genannte Gefährdungshaftung besteht. Außerdem können nun zum Beispiel Einsätze berechnet werden, die durch eine ausgelöste Brandmeldeanlage verursacht werden, ohne dass ein Brand vorgelegen hat. Aber auch freiwillige Leistungen wie das Auspumpen von Räumen wie Kellern, das Einfangen von Tieren, Türöffnungen, Brandsicherheitswachen, das Fällen sturzgefährdeter Bäume oder das Entfernen gefährlicher Äste können künftig in Rechnung gestellt werden.

Bürgermeister Frank Bertram informierte während der Ratssitzung unter anderem über die derzeit laufende Sanierung des Rathauses. Sie ist durch die Corona-Krise einige Monate in Verzug geraten, denn die Arbeiter der beauftragten Firmen kommen zum Teil aus dem Ausland und durften nicht nach Deutschland einreisen. So sei es zwischenzeitlich zu einem Stillstand beim Baufortschritt gekommen.

Außerdem war zu erfahren, dass die Vermarktung des neuen Gewerbegebiets im Norden des Kernorts in Kürze beginnen wird. Der Quadratmeterpreis wird bei 85 Euro liegen.

Von Kerstin Wosnitza