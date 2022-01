Edemissen: Lack von Renault Twingo zerkratzt

Edemissen

Die Polizei in Edemissen sucht Zeugen für eine Sachbeschädigung, die sich bereits am vergangenen Freitag ereignet hat. Dabei sei der rote Renault Twingo einer 22-Jährigen massiv beschädigt worden, berichtete der Peiner Polizeisprecher Malte Jansen am Dienstag.

Die Frau habe sich von 17 bis 20.30 Uhr an ihrer Arbeitsstelle in Edemissen am Baumschulenweg aufgehalten. Nach Feierabend sei sie zu ihrem Auto zurückgekehrt und habe festgestellt, dass der Lack mutmaßlich mit einem spitzen Gegenstand zerkratzt wurde. Die Schäden ziehen sich von der Motorhaube über Tür, Kotflügel, Heckklappe bis hin zur Scheibe der Fahrertür.

5000 Euro Schaden

Der Gesamtschaden liegt nach Angaben von Jansen bei rund 5000 Euro. Zeugen werden gebeten, auch Hinweise zu Personen zu geben, die sich am Fahrzeug aufgehalten haben oder um das Fahrzeug herumgegangen sind. Die Polizei in Edemissen ist unter Telefon (0 51 76) 97 64 80 zu erreichen.

Von Jan Tiemann