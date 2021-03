Edemissen: Klaas ist Bürgermeister-Kandidatin der CDU

Edemissen

Volle Rückendeckung für die Bürgermeister-Kandidatin des CDU Gemeindeverbands Edemissen: Ann-Marie Klaas kann sich über 100 Prozent der abgegebenen Stimmen freuen. Am Mittwoch hat sich die 34-jährige Mutter von zwei Söhnen im Rahmen der Mitgliederversammlung als Kandidatin beworben. Das Treffen fand unter strengen Hygienevorschriften in der Aula der Grundschule Drachenstark in Edemissen statt. Als Themenschwerpunkte nannte Klaas in ihrer Bewerbungsrede insbesondere die Digitalisierung von Verwaltungsdienstleistungen, eine familienorientierte Politik für alle Generationen, die Zukunft der Gesundheitsversorgung, eine gut aufgestellte Infrastruktur und eine solide Finanzpolitik.

Erstmals kandidiert eine Frau für das Bürgermeisteramt

„Ich freue mich über das einstimmige Votum. Damit ist die CDU die erste Partei, die eine Frau für das Bürgermeisteramt in Edemissen nominiert“, sagte der Gemeindeverbands-Vorsitzende Hans-Jürgen Giere. Im November war die Bereitschaft von Klaas zur Kandidatur bekannt gegeben worden.

Klaas ist in Edemissen aufgewachsen und lebt mit ihrer Familie in der Gemeinde. Die studierte Politologin arbeitet zurzeit als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Peiner Wahlkreisbüro der CDU-Bundestagsabgeordneten Ingrid Pahlmann. Ehrenamtlich tätig ist sie aktuell als Beisitzerin im CDU-Landesvorstand Braunschweig, als stellvertretende CDU-Gemeindeverbandsvorsitzende sowie als Ortsvertrauensfrau der Edemisser Landfrauen.

Von Kerstin Wosnitza