Ganz ohne massive Bürgerproteste geht es offenbar in Edemissen bei der Abschaffung der Straßenausbaubeiträge. Weitere Themen in der Ratssitzung an diesem Dienstag sind der Haushalt 2021 und der Bebauungsplan „Nahversorgungszentrum Wöhrberg“. Er soll den Ersatzneubau des Rewe-Marktes möglich machen.