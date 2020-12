Edemissen

Offenbar wurde ein Junge in Edemissen von einem Fremden angesprochen und verfolgt. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, mahnt aber auch zu Besonnenheit und bittet dringend darum, in den sozialen Medien keine Nachrichten zu verbreiten, die über den aktuellen Ermittlungsstand der Polizei hinausgehen.

Unbekannter soll dem Jungen bis nach Hause gefolgt sein

Die bisherigen Ermittlungen der Polizei ergaben, dass am Montag, 7. Dezember, gegen 16.40 Uhr auf der Blumenhagener Straße ein minderjähriger Junge beim Gassigehen mit seinem Hund offenbar von einem Mann aus einem schwarzen Auto heraus angesprochen wurde. Angeblich habe der Mann den „Auftrag“ gehabt, den Jungen nach Hause zu bringen. Dieser beendete jedoch das Gespräch. Daraufhin soll der Unbekannte dem Minderjährigen bis nach Hause gefolgt sein.

Anzeige

Der Mann soll etwa 40 Jahre alt sein und dunkle Haare haben. Bei dem Fahrzeug könnte es sich laut Polizei um einen schwarzen Skoda gehandelt haben.

Bitte: Auf professionelle Arbeit der Polizei vertrauen

Die Polizei macht in diesem Zusammenhang deutlich, dass Sachverhalte, bei denen es um Kinder geht, priorisiert bearbeitet werden. Auch in diesem Fall wird der Vorgang sehr ernst genommen und versucht, den Fahrer zu ermitteln. Zeugen werden daher gebeten, sich unter der Telefonnummer (0 51 76) 97 64 80 mit der Polizei in Edemissen in Verbindung zu setzen.

Lesen Sie auch

„Gleichzeitig bitten wir aber auch, auf die professionelle Arbeit der Polizei zu vertrauen. Nicht jedes schwarze Auto in der Nachbarschaft darf nun als verdächtig angesehen werden“, sagt Polizeisprecher Matthias Pintak. „Bitte sensibilisieren Sie als verantwortungsbewusste Eltern ihre Kinder über diese Art von Gefahren, schüren aber keine Angst. Und bitte verbreiten Sie keine Nachrichten in den sozialen Netzwerken, die über unseren Ermittlungsstand hinausgehen“, sagt der Polizeisprecher.

Von Kerstin Wosnitza