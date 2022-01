Edemissen: Freie Plätze für Freizeiten

Edemissen

Für die Kinderfreizeit in Ückeritz auf Usedom vom 5. bis 13. August und die Fahrradwoche vom 16. bis 22. Oktober der Gemeindejugendpflege Edemissen gibt es noch freie Plätze. Darauf machte Gemeindejugendpfleger Ralf Poersch jetzt aufmerksam.

25 Kinder mit und ohne Behinderung im Alter von 9 bis 13 Jahren und ein Betreuerteam von sechs Personen wollen wieder aufregende und schöne neun Tage an der Ostsee auf der Insel Usedom verleben. In Ückeritz sind die Teilnehmer im Jugenddorf Colorado untergebracht und werden dort voll verpflegt. Im Preis von 450 Euro enthalten sind sowohl Transfer, Unterkunft und Vollverpflegung in der Jugendherberge als auch ein umfassendes Freizeitprogramm und eine fachkundige Betreuung.

Bei der Fahrradwoche für fahrradbegeisterte Kinder ab 9 Jahre geht es zunächst mit der Bahn nach Timmendorfer Strand an der Ostsee, wo die Fahrräder in Empfang genommen werden. Nach zwei Tagen an der Ostsee fahren die Teilnehmer mit dem Rad zurück in Richtung Edemissen. Die Kosten betragen 180 Euro (Übernachtung, Verpflegung, Eintrittsgelder, fachkundige Betreuung). Sollte die Fahrradwoche wegen Corona abgesagt werden, bekommt jeder den eingezahlten Betrag voll zurückgezahlt.

Anmeldungen und weitere Informationen ab sofort bei der Gemeindejugendpflege Edemissen, Ralf Poersch, Telefon (0 51 76) 2 61 und (01 60) 94 92 39 94 oder an ralf.poersch@jugendpflege-edemissen.de per E-Mail.

Von Jan Tiemann