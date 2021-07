Edemissen: FW-PB nominiert Kandidaten für Kommunalwahl

Edemissen

Bei der Mitgliederversammlung der Wählergemeinschaft Freie Wähler Peiner Land - Peiner Bürgergemeinschaft (FW-PB) zur Aufstellung der Kandidatinnen und Kandidaten zur Kommunalwahl am 12. September 2021 wurden die Edemissener Kandidaten für Ortsräte, Gemeinderat und Kreistag einstimmig gewählt.

Fünf Edemisser bewerben sich um Mandate

Für die Ortsräte treten Mario Buchold, Silke und Andreas Schöner (Alvesse/Rietze/Voigtholz-Ahlemissen), Jürgen Meyer (Eddesse) und Wolfgang Gemba (Edemissen) an. Um Mandate im Gemeinderat bewerben sich Buchold, Silke und Andreas Schöner, Meyer und Gemba. In den Kreistag wählen lassen möchten sich Buchold, Meyer und Gemba.

„Bei der Sammlung der Unterstützerunterschriften für die Ortsräte und den Gemeinderat haben wir bemerkt, wie groß das Interesse am Auftritt der Wählergemeinschaft zur Kommunalwahl ist. Das beflügelt uns und motiviert uns, in den nächsten Wochen aktiv auf die Bürgerinnen und Bürger in der Gemeinde zuzugehen“, sagt Gemba.

Von Kerstin Wosnitza