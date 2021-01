Edemissen: Enkeltrick-Betrüger scheitern an pfiffigen Senioren

Edemissen

Vorbildlich haben sich die Angerufenen in zwei Fällen verhalten, nachdem ein angeblicher Enkel von ihnen auf Grund eines Verkehrsunfalles Bargeld verlang hatte. „Die angerufenen älteren Herrschaften erkannten sofort, dass es sich um einen sogenannten Enkeltrick gehandelt hatte und beendeten die Gespräche“, berichtet Peines Polizei-Sprecher Matthias Pintak.

Die beiden Vorfälle, die er Polizei gemeldet wurden, ereigneten sich am Montag, 25. Januar, gegen 15 Uhr und am Mittwoch, 27. Januar, gegen 10 Uhr in der Gemeinde Edemissen.

Polizei warnt vor der Enkeltrick-Masche

Die Polizei weist immer wieder auf diese Enkeltrick-Masche hin und sensibilisiert für die Gefahr – in diesen beiden Fällen mit Erfolg. Der Polizei-Sprecher rät: „Bitte vertrauen sie niemals Anrufern, die sich unter irgend einem Vorwand nach Ihren Werten erkundigen oder gar Bargeld fordern. Lassen Sie sich immer Rückrufnummern und den Namen der Anrufer geben und sprechen Sie in jedem Fall immer erst mit ihren Angehörigen und der Polizei, bevor Sie auf irgendwelche Forderungen eingehen. Fallen Sie bitte nicht auf diese Betrugsmasche herein, auch wenn ihnen die Stimme vertraut erscheint.“

Von Kerstin Wosnitza