Edemissen

In ein Wohnhaus am Rodenkamp in Edemissen sind unbekannte Täter am Montag zwischen 14 und 21 Uhr eingebrochen. Sie öffneten gewaltsam die Terrassentür und durchsuchten die Räume und wurden fündig.

Mehrere tausend Euro Schaden

Nach dem bisherigen Ermittlungsstand der Polizei erbeuteten die Einbrecher Schmuck und flüchteten unerkannt. Es entstand eine Schadenshöhe im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizeibeamten bitten Zeugen darum, Hinweise an die Dienststelle in Salzgitter telefonisch unter (0 53 41) 1 89 70 zu melden.

