Einen seltenen Schatz gibt es in Eddesse: Der damalige Lehrer Fritz Haase hat während der Zeit des Ersten Weltkriegs von 1914 bis 1918 eine Chronik geschrieben, in der er in zeitgenössischer Manier die militärischen Ereignisse, aber auch die Entwicklungen in Eddesse handschriftlich in gestochen scharfer Sütterlin-Schrift festgehalten hat. Ortsheimatpflegerin Adelheid Schmidt hat diese Aufzeichnungen nun in lateinische Schrift übertragen und durch zwei ähnliche Aufzeichnungen unter anderem aus dem Zweiten Weltkrieg ergänzt und zu einem Buch zusammengefasst. So werden seltene Einblicke in die Geschichte möglich.

Zeitgenössische Dokumente für die Nachwelt erhalten

„Eddesser Chroniken – Vom Kaiserreich bis zum Wirtschaftswunder“ ist das 276 Seiten umfassende Werk betitelt. „Ich möchte diese besonderen zeitgenössischen Dokumente für die Nachwelt erhalten und vor allem einer breiten interessierten Öffentlichkeit zugänglich machen“, beschreibt Schmidt die Idee zu diesem Projekt, an dem sie etwa zwei Jahre gearbeitet hat. Große Unterstützung bekam sie dabei von ihrem Sohn Henrik.

„Ich selbst kann nicht besonders gut mit dem Computer umgehen. Ich lese die Texte mithilfe eines Spracherkennungsprogramms Wort für Wort und Satzzeichen für Satzzeichen ein“, erklärt Schmidt. Besondere Schwierigkeiten habe sie dabei nicht gehabt: Die Schrift sei gut zu entziffern, wenn man Sütterlin lesen könne – und das hat die heute 83-Jährige in der Schule gelernt.

Berichte über militärische Aktionen und aus dem Eddesser Leben

Die Aufzeichnungen des Lehrers unterteilen sich in Berichte über militärische Erfolge und Misserfolge der Deutschen und ihrer Verbündeten und solchen von den unmittelbaren Auswirkungen auf Eddesse. Haase lässt seine patriotische Gesinnung und sein unerschütterliches Gottvertrauen deutlich durchblicken, spricht von den deutschen Soldaten in Anlehnung an die Farbe der Uniformen als „Feldgraue“, von Bauern als „Landmänner“ und von den „herrlichen Kriegs- und Siegestaten unserer Helden“.

Fritz Haase Fritz Haase wurd am 24. September 1887 in Göttingen geboren. Er war vom 1. April 1914 bis zum 1. April 1918 Lehrer an der Eddesser Volksschule. Während dieser Zeit hat er Ereignisse jener Zeit als Chronist festgehalten. „Man spürt beim Lesen, dass es ihm eine Freude ist, die Geschichte unseres Dorfes zu erzählen“, sagt Ortsheimatpflegerin Adelheid Schmidt. Haase verstarb am 9. April 1918 in Eddesse im Alter von knapp 32 Jahren an der Spanischen Grippe. Er wurde auf dem Eddesser Friedhof beerdigt. Seine Frau zog mit den beiden Söhnen – damals zwei und vier Jahre alt – zurück nach Göttingen.

Besonders interessant sind aber die Schilderungen aus Eddesse, bei denen Haase schriftstellerisches Talent beweist. Er berichtet in berührenden Worten vom Abschied von den ersten jungen Männern, die ins Feld ziehen müssen, erzählt von einer bewegenden Abendmahlsfeier aus diesem Anlass und dem Weinen der Ehefrauen und Mütter, die ihre Männer und Söhne in ein ungewisses Schicksal ziehen lassen müssen. Später beschreibt er das Leben für die Daheimgebliebenen, die die Arbeit – damals noch hauptsächlich in der Landwirtschaft – ohne die jungen Männer bewältigen müssen. Der Leser erfährt, wie Lebensmittel immer knapper und teurer werden oder wie die Elektrizität Einzug in Eddesse hält. So ergibt sich ein wohl einmaliges Dokument der Zeitgeschichte.

Den zweiten Teil des Buches bestimmen Aufzeichnungen des Landwirts Karl Müller und von Friedrich Ebeling, dem Großvater von Adelheid Schmidt, in denen es unter anderem darum geht, wie sich der Zweite Weltkrieg auf Eddesse ausgewirkt hat. Schmidt selbst fügt an mehreren Stellen ergänzende einordnende und teils auch sehr persönliche Gedanken ein.

Schmidt hat bereits ihr sechstes Buch geschrieben

Nun sei sie sehr glücklich, dass dieses Werk – es ist bereits das sechste Buch von Schmidt – abgeschlossen ist. „Ich wusste, dass es die Chronik von Lehrer Haase gibt, und habe lange danach gesucht. Letztlich habe ich sie bei unserem früheren Pastor Michael Münter ausfindig gemacht, der sie mir überlassen hat“, sagt die Ortsheimatpflegerin. Damit sie nicht verloren geht, wird sie die Chronik ins Archiv in Edemissen geben.

Die „Eddesser Chroniken“ können zum Selbstkostenpreis von 18 Euro direkt bei Adelheid Schmidt bezogen werden. Zu erreichen ist sie unter der Telefonnummer (0 51 76) 82 05.

