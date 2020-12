Eddesse: Trockenheit hat jungen Weihnachtsbäumen zugesetzt

Eddesse

Es ist kein einfaches Geschäft mit den Weihnachtsbäumen in diesen Tagen: Die Trockenheit hat den Blaufichten und Nordmannstannen auf der Plantage von Jan Sandvoß zwischen Eddesse und Dollbergen zugesetzt. Und Corona macht den Verkauf, der eigentlich jedes Jahr ein großes Familienerlebnis ist, nicht leicht.

Jan Sandvoß wacht über das Wohl von etwa 1000 künftigen Weihnachtsbäumen. Sie werden an Heiligabend in unzähligen Peiner Wohnzimmern stehen, an ihnen werden Kerzen, Kugeln und Lametta glitzern, unter ihren Zweigen Kinder jubelnd Weihnachtsgeschenke auspacken. Gut ein Hektar Fläche bewirtschaftet der 28-Jährige zwischen Eddesse und Dollbergen, die Plantage hat er erst im vorigen Jahr von Hans-Henning Giere übernommen.

Anzeige

Plantage gibt es seit 25 Jahren

Seit 25 Jahren wachsen auf dem Sandboden Weihnachtsbäume, genauer gesagt Blaufichten und Nordmanntannen. Sieben bis zehn Jahre dauert es, bis aus den kleinen Setzlingen stattliche Weihnachtsbäume geworden sind. Doch nicht alle schaffen es bis in dieses Alter. „Im Sommer, im Juni und Juli, gab es eine Hitzewelle. Der Boden war wie ein Sieb, wir sind nicht hinterher gekommen mit dem Beregnen“, erzählt Sandvoß. Zahlreiche Bäumchen sind dem gelernten Zimmerer und Dachdecker in der Folge eingegangen. Ein großer finanzieller Verlust für den 28-Jährigen, der schon als Kind auf dem Hof seines Onkels mitgeholfen hat und Landwirtschaft von klein auf kennt.

Shropshire-Schafe als Unkrautvernichter

Damit aus einer Tanne oder einer Fichte am Ende auch ein Weihnachtsbaum wird, muss er im vierten oder fünften Jahr zurecht geschnitten werden. „Damit er zum Beispiel keine zwei Spitzen ausbildet“, erklärt Sandvoß. Auf zusätzliches Düngen und Spritzen verzichtet der Eddesser weitgehend, stattdessen dürfen seine Shropshire-Schafe zwischen den Tannen grasen und den Boden damit frei von Gras und Unkraut halten. Er hat sie extra angeschafft, denn diese ursprünglich aus Island stammende Rasse hat eine Besonderheit: Sie verschmäht Tannennadeln.

Vier Schafe vom Wolf gerissen

Doch seine Schafherde wurde kürzlich dezimiert. Vier wurden vom Wolf gerissen, elf Tiere sind noch übrig. „Sie sind jetzt im Stall“, schildert der 28-Jährige. Dort sollen sie auch nach der Winterpause nachts bleiben. „Bisher konnten sie sich aussuchen, ob sie drinnen oder draußen schlafen wollten.“

Corona-Krise erschwert Verkauf

Neben dem Wolf und dem Klimwandel macht Sandvoß aber noch etwas anderes zu schaffen: die Corona-Krise. Denn normalerweise ist der Weihnachtsbaum-Verkauf auf der Plantage ein großes Familienereignis. „So, wie in den Vorjahren, wird es nicht gehen“, sagt der 28-Jährige, der jahrelang auf der Plantage mitgeholfen hat. Der Gottesdienst entfällt daher, aber es gibt eine lebende Krippe sowie Getränke und Speisen, wie Wildschwein-Würstchen vom Grill, zum Mitnehmen.

Der Weihnachtsbaum-Verkauf auf der Eddesser Plantage findet am Sonntag, 13. Dezember, sowie am Sonnabend und Sonntag, 19. und 20. Dezember, jeweils von 10.30 bis 16 Uhr statt.

Lesen Sie auch

Von Mirja Polreich