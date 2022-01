Eddesse: Asbesthaltige Wellplatten illegal entsorgt

Eddesse

Eine größere Menge mutmaßlich asbesthaltiger Wellplatten ist in einem Waldstück westlich der Edemisser Ortschaft Eddesse illegal entsorgt worden. Bereits am Mittwoch, 29. Dezember, gegen 15 Uhr hatte ein Zeuge die Polizei darüber informiert, dass er insgesamt 25 Dachplatten in den Maßen von etwa 2,50 Mal ein Meter im Waldstück mit der Flurbezeichnung „Hinter den Teichen“ entdeckt habe, berichtete Polizeisprecher Malte Jansen. Er habe kurz zuvor einen weißen geschlossenen Lieferwagen, eventuell Volkswagen oder Mercedes, in dem Waldweg stehen sehen.

Polizei sucht Zeugen

Da in diesem Bereich häufig Fuß- und Spaziergänger unterwegs sind, bittet die Polizei in Peine darum, dass sich Zeugen, denen der weiße Kastenwagen aufgefallen ist, unter Telefon (0 51 71) 99 90 melden.

Von Jan Tiemann