Eddesse

Von der Obsternte bis zum Brennholztransport: Handgeflochtene Körbe haben in der Vergangenheit eine große Rolle gespielt. In der Serie „Aus der Schatzkiste der Ortsheimatpfleger“ erinnert Adelheid Schmidt aus Eddesse an dieses alte Handwerk, das ihr Großvater beherrscht hat.

„Das Flechten von Körben geht sehr weit in die Menschheitsgeschichte zurück und man kann es wohl mit als das älteste Handwerk bezeichnen“, sagt Schmidt. Die Bauern waren früher meist Selbstversorger und es wurden auch viele Hilfsmittel selbst hergestellt. Etliche verdienten sich derzeit auch im Nebenerwerb ein Zubrot. „Das trifft auch auf meinen Großvater August Hollmann zu, der von 1873 bis 1964 gelebt und mir viel von seinen ,Nebenerwerbsjahren’ erzählt hat“, berichtet die Eddesserin. Der Großvater war der jüngere Bruder des Hoferben. Durch seinen „Nebenerwerb“ hat er sich bis zu seiner Heirat eine eigene Existenzgrundlage geschaffen.

Anzeige

Schon als Kind war der Großvater begeistert

Bereits als kleiner Junge schaute er seinem Vater beim Korbflechten zu und war begeistert von dieser Arbeit. Die Körbe waren liebevoll gestaltete Einzelstücke, verziert mit hellen und dunklen Ruten, mit Mustern und besonders kunstvoll befestigten Henkeln. „Das hat er gesehen und gleich selbst ausprobiert. Binnen kurzer Zeit begann er Körbe zu flechten, die für alle täglichen Bedürfnisse des Lebens zu gebrauchen waren“, weiß Schmidt zu berichten. Körbe nutzte man unter anderem zum Obstpflücken, zum Auflesen von Kartoffeln, für Brennholz, zum Einsammeln der Eier und als Brot-, Einkaufs- oder Wäschekorb.

Es gab ganz unterschiedliche Arten von Tragegriffen, denn die Behältnisse mussten ja zum Teil einige Kilogramm Gewicht aushalten. „Mit einem so genannten Schloss wurden die Griffe am Korb befestigt, damit sie schließlich die erforderliche Last aushielten. Es gab auch unterschiedliche Aufbauten: Manche hatten einen separat geflochtenen Boden, andere waren in einem Stück gefertigt“, erinnert sich die Heimatpflegerin. Jeder Korb war ein fast künstlerisches, individuelles Handwerksstück, also ein Unikat.

In der Waschküche türmten sich die Körbe

„Ich war von der Arbeit fasziniert und habe gern dabei zugeschaut“, sagt Schmidt. Auch die Szenerie hat sie noch lebhaft vor Augen: In der Waschküche türmten sich viele große und kleine Körbe, daneben lagen gebündelt Weidenruten in den verschiedensten Farben und Längen. Die holte der Großvater sich aus dem heutigen Naturschutzgebiet Eddesser Seewiesen. Die dort wachsenden Königsweiden lieferten die nötigen Ruten. Erntezeit war nach dem ersten Frost, also Ende November/Anfang Dezember.

Die jährlichen Triebe der Weiden können innerhalb eines Jahres bis zu zweieinhalb Meter lang werden. Im Winter waren die Ruten biegsam und geschmeidig. Diese Ruten wurden abgeschnitten und bei Bedarf geschält. Danach konnten sie gleich verarbeitet werden. Dazu war viel Fingerspitzengefühl erforderlich, denn die Ruten durften nicht zu feucht und nicht zu trocken sein.

Das Zuschneiden der Ruten dauerte Stunden

„Im Warmen trocknen sie leicht aus“, habe der Opa erklärt. „Mit dem Zuschneiden der Ruten war er oft stundenlang beschäftigt, und er ging sorgfältig mit dem Rohstoff um. Für einen Korb benötigte er unzählige Ruten. Er sagte, dass es sich um ein kostbares Naturmaterial handele.“ Weil ein Weidenkorb aus natürlichem Material besteht, verändert er seine Farbe im Lauf der Jahre und wird dunkler.

Für das Korbflechten wird handwerkliches Geschick und Kraft in den Fingern und Händen benötigt, besonders bei großen Körben. „In der heutigen, schnelllebigen Zeit hat sich vieles verändert. Durch die industrielle Entwicklung sind inzwischen zahlreiche alte Berufe ausgestorben oder haben ihre Bedeutung im bäuerlichen Wirtschaftsleben verloren. Eigentlich ist das schade, denn die Weide ist ein nachwachsender, natürlicher Rohstoff, der auch noch organisch-biologisch abbaubar ist im Gegensatz zum Kunststoff in der heutigen Zeit“, sagt Schmidt nachdenklich.

Von Kerstin Wosnitza