Dorfarchiv Wipshausen: Ausstellung im Ort zeigt 200 alte Fotos

Wipshausen

Üblicherweise findet immer im letzten Jahresquartal in Wipshausen ein „Tag des Dorfarchivs“ statt, bei dem Bilder oder ein alter Film gezeigt werden. Aufgrund der Corona-Situation hat das Team Dorfarchiv die Veranstaltung jedoch abgesagt – und sich kurzfristig eine pandemiekonforme Alternative überlegt. So werden vom 15. bis 22. November – Sonntag bis Sonntag – in vier Schaufenstern der Ortsmitte etwa 200 alte Fotos ausgestellt.

Themen sind unter anderem die Fußballer des TSV Wipshausen, Konfirmationsfotos von 1930 bis 1990, der bunte Umzug zur 600-Jahr-Feier der Ortschaft im Jahr 1990 und das Schützenfest 1950. „Dankenswerterweise haben uns die Familien Hauer, Grete, Homann und Heinecke ihre Schaufenster in der Mittelstraße, Auguststraße und Kirchstraße zur Verfügung gestellt“, sagt Lennart Lühn vom Team Dorfarchiv. Verteilt auf eine etwa 600 Meter lange Strecke bestehe daher die Möglichkeit, unter freiem Himmel die Bilder anzuschauen.

Abwechslung und Freude in ungewöhnlichen Zeiten

„Wir hoffen, unseren Mitbürgern in diesen ungewöhnlichen Zeiten etwas Abwechslung und Freude zu bereiten“, so Lühn. Aufgrund der relativ kurzen Vorbereitungszeit und der bestehenden Kontaktbeschränkungen habe die Recherche nicht so umfangreich wie sonst üblich ausfallen können, erklärt er. „Alle Bilder sind mit einer Nummer versehen, und wer uns zu einem Bild mehr erzählen kann und möchte, ist eingeladen, sich dazu mit uns in Verbindung zu setzen.“

Angeboten wird außerdem der aktuelle Heimatkalender. Er kostet sieben Euro und ist erhältlich bei allen Dorfarchiv-Mitgliedern, per E-Mail an dorfarchivwipshausen@gmx.de oder in Heuers Blumenladen an der Braunschweiger Straße. Die Hälfte der Verkaufserlöse soll örtlichen Vereinen oder Projekten gespendet werden.

Alte Bilder, Filme und weitere Dokumente sollen erhalten bleiben

Gegründet hat sich das Team Dorfarchiv im Jahr 2016 mit dem Ziel, dem zunehmenden Verlust alter Bilder, Filme und weitere Dokumente, die die Geschichte Wipshausens widerspiegeln, entgegenzuwirken. Aktuell machen sechs Leute bei dem Projekt mit: Maike Schwarz, Maiu Castelar, Janis Heinecke, Michael Rücher, Patrick Feind und Lennart Lühn. Weitere Mitglieder seien herzlich willkommen, so Lühn.

Er erklärt: „Seit 2016 haben wir etwa 20 000 Dokumente digitalisiert.“ Dazu gehören Fotoabzüge und Schriftstücke, aber auch Negative und Dias. Diese müssen nicht zwangsläufig sehr alt sein, sondern können auch aus jüngerer Vergangenheit stammen. „Das Dorfarchiv ist rein digital, und wir archivieren nur Bilder und Dokumente, die in einem Zusammenhang mit Wipshausen stehen.“ Dabei würden alle Dokumente nur ausgeliehen und nach der Digitalisierung umgehend an den Besitzer zurückgegeben.

Von Dennis Nobbe