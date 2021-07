Die Polizeistation Edemissen hat einen neuen Leiter

Edemissen

Die Polizeistation in Edemissen hat einen neuen Chef: Jetzt hat Polizeihauptkommissar Thomas Niemeyer die Leitung übernommen. Der 38-jährige Gifhorner folgt damit auf Stefan Rinke, der ihm am Montag im Beisein des Leiters des Polizeikommissariats Peine, Christian Priebe, den symbolischen Schlüssel übergab.

Kurzfristige Personalentscheidung

Die Personalentscheidung sei sehr kurzfristig getroffen worden, sagt Priebe. Rinke geht im Rahmen der Personalentwicklung für die nächsten neun Monate zum Stab der Polizeidirektion in Braunschweig, wo er auf künftige weitere Führungsaufgaben vorbereitet wird. Auch Rinke ist Hauptkommissar, damit sei eine sogenannte „höhengleiche Umbesetzung“ erfolgt, die recht schnell zu realisieren ist.

Niemeyer ist ein erfahrener Polizist

Niemeyer hat in seiner Polizeilaufbahn bereits viele Stationen durchlaufen, unter anderem war er in Wolfsburg und Salzgitter-Bad tätig. Zuletzt war der verheiratete Familienvater zwei Jahre lang Dienstschichtleiter im Polizeikommissariat Peine. „Ich bin sehr gespannt auf die neue Herausforderung. Im ländlichen Bereich wie hier Edemissen war ich bislang noch nicht tätig, und ich bin auf die Arbeit hier sehr gespannt. Besonders freue ich mich auf einen persönlicheren Kontakt zu den Bürgerinnen und Bürgern, der hier öfter als es in Städten möglich ist“, betont er. Priebe zeigt sich sehr zufrieden damit, dass Niemeyer als sehr erfahrener Kollege diese Aufgabe übernimmt. „Ein Stationsleiter hat eine herausgehobene Position. Die Aufgaben sind vielfältig, und er ist das Gesicht der Polizei in der Öffentlichkeit – das ist kein Posten zum Üben.“

Langweilig wird Niemeyer bestimmt nicht: Zu seinen Aufgaben gehört künftig die Betreuung des Einsatz- und Ermittlungsbereichs, außerdem ist er Ansprechpartner bei vielen anderen Fragen und zudem für die Repräsentation zuständig.

Rinke hat die Station zwei Jahre lang geleitet

Rinke hatte die Leitung am 1. Juni 2019 übernommen. „Es war eigentlich geplant, dass ich diese Position länger ausübe. Nun hat es sich aber anders ergeben“, sagt er. Priebe erklärt dazu, dass innerhalb der nächsten Jahre die geburtenstarken Jahrgänge in den Ruhestand gehen. Damit verliere die Polizei viele Führungspersönlichkeiten und es sei wichtig, durch Qualifizierung Nachfolger aufzubauen. Das passiere nun im Fall Rinke.

Die Dienststelle in Edemissen ist eine von sechs Polizeistationen in den Peiner Gemeinden und mit der kleineren Station in Wendeburg zusammengelegt. Betreut werden zwei Flächengemeinden, in denen rund 22 000 Menschen leben. Eine Besonderheit ist, dass mit zwei Staatsanwaltschaften zusammengearbeitet werden muss: Für Wendeburg ist die in Braunschweig zuständig, für Edemissen die in Hildesheim.

Die Polizeistation Edemissen, Oelheimer Weg 7, ist unter Telefon (0 51 76) 97 64 80 zu erreichen, die angegliederte Polizeistation Wendeburg unter (0 53 03) 99 08 90.

Von Kerstin Wosnitza