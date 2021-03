Dedenhausen

Schon seit einem Jahr steht der Wohnwagen von Yvonne Winkler-Weber auf dem heimatlichen Hof, ohne dass sie mit ihren gebrannten Mandeln an Bord einen Festplatz ansteuert. „So lange“, sagt die Schaustellerin aus Leidenschaft, „war ich in meinem ganzen Berufsleben noch nicht an einem Ort.“ Sie hofft nun auf das Frühjahr, auf sinkende Corona-Zahlen, auf eine Perspektive – und doch lässt sich die 50-Jährige auch nach einem Jahr Zwangspause nicht unterkriegen. „Wir Schausteller sind flexibel“, sagt sie. Wie flexibel, das zeigt sie seit einer Woche mit einem neuen Projekt: Die Geschäftsfrau verkauft kunstvoll dekorierte Donuts, die sie an den Wochenenden in Dedenhausen anbietet

Eigentlich wäre die Schaustellerin, die den Familienbetrieb in vierter Generation führt, jetzt in Stadthagen, danach stünde das Frühlingsfest in Hannover auf dem Tourenplan. Bis in den Herbst hinein gefüllt ist in Jahren jenseits der Pandemie der Terminkalender. Nun stehen erste Termine für den Spätsommer fest: „Aber ob das wirklich klappt, wissen wir schlicht nicht“, sagt Winkler-Weber. Sie wünscht sich von den Politikern, dass sie der Kirmesbranche die Chance geben, die Hygiene- und Abstandskonzepte unter Beweis zu stellen. Dass das funktioniere, habe das Herbstvergnügen auf den hannoverschen Schützenplatz unter anderem mit einer Einlasskontrolle gezeigt.

Jeder Donut ist ein Unikat

Gleichwohl: Das Kirmesleben ersetze der alternative Geschäftszweig nicht, sagt die zweifache Mutter. Normalerweise parke ihr Wohnwagen neben den mobilen Unterkünften anderer Standbetreiber. „Da gibt es immer viele Gespräche von Tür zu Tür“, berichtet sie – durchaus wehmütig. Wer bringt die Kinder zur Schule? Kann jemand etwas vom Einkaufen mitbringen? Hat ein anderer Lust auf eine Tasse Kaffee? Der gewohnte Alltag zwischen den Buden, untermalt mit Rummelplatzmusik, fehlt der Dedenhausenerin. „Langsam geht es an die Nerven“, sagt sie, zumal das Überbrückungsgeld gerade so reiche. „Sonst wären wir längst pleite.“

Leckereien werden jedes Wochenende angeboten

Um sich zu beschäftigen, begann Winkler-Weber direkt nach dem ersten Lockdown im Frühjahr 2020, vom Hof aus ihre gebrannten Mandeln zu verkaufen – im wahren Wortsinn das Kerngeschäft des Familienbetriebes. Es folgten Crêpes, Schokofrüchte – und nun eben Donuts. An jedem Wochenende öffnet sie sonnabends und sonntags von 14 bis 17 Uhr den kleineren ihrer beiden Verkaufswagen und bietet dort die Leckereien an. „Ich poste immer vorher bei Instagram und bei Facebook, was es gibt“, sagt sie. Bei gutem Wetter kämen auch neue Kunden auf dem Fahrrad oder zu Fuß vorbei. Ansonsten könne sie sich auf die Stammkunden verlassen.

Das Gebäck wird üppig verziert

Sie schaut auch, was die Konkurrenz so zaubert. „Als ich gesehen habe, welchen Zuspruch zum Beispiel Royal Donuts haben, habe ich gedacht, dass ich das auch kann“, sagt sie. Am ersten Märzwochenende präsentierte sie das runde Gebäck, üppig verziert mit frischen Früchten, Oreo-Keksen, Gummibären oder auch Salzbrezeln. Jedes Stück ist ein Unikat: „Ich nehme das, was ich finde, und was passt“, sagt Winkler-Weber, die für ihre ersten Kreationen ausschließlich positive Rückmeldungen erhalten hat. Und deshalb hat sie sich an diesem Freitag wieder in den Schlemmerwagen gestellt und Donuts mit einem Dach aus Obst und Schokolade, Keksen und Waffeln bedeckt. „Davon werde ich nicht reich“, stellt sie klar. „Aber es macht Spaß, vor allem wenn es den Kunden gefällt.“

Von Antje Bismark