Wipshausen

Über ein neues Fahrzeug freuen sich die Pfadfinder in Wipshausen: Seit kurzem verfügen sie über einen Ford Transit, der allein durch Werbeflächen finanziert wurde und für die Jugendarbeit der „Pfadis“, aber auch für die Nutzung durch andere Vereine zur Verfügung steht. Finanziert wurde das Fahrzeug – wie schon der Vorgänger – allein durch Werbeflächen. Fünf Jahre wird dieses Auto nun zur Verfügung stehen.

„Die Laufzeit für den alten Bus war abgelaufen, er musste zurückgegeben werden“, sagt Jörg Iffarth von den Pfadfindern. Dieses mal sei es erheblich schwieriger gewesen, Sponsoren für die Werbeflächen zu finden, als beim Vorgänger. „Letztes Mal waren hauptsächlich Firmen aus und um Wipshausen herum, aber auch über unseren Heimatort hinaus Träger der Flächen. Das hat sich leider nicht wiederholt“, so Iffarth. Es seien aber einige neue Sponsoren hinzugekommen, manche sogar mit zwei Flächen, und – ganz neu – Vereine und Vereinigungen. Auch die Kirchengemeinde übernahm eine Fläche.

Fünf Sponsorengruppen haben sich gefunden

Insgesamt haben sich mit der Damenvereinigung 11er-Pack aus Wipshausen, einer Eltern- und zwei Betreuergruppen und einem Freundeskreis der Pfadfinder fünf Sponsorengruppen gefunden. „Zudem sponsert der Wipshäuser Schützenverein eine Fläche, zwei Arztpraxen sind vertreten, zudem eine politische Partei aus Wipshausen und einige Firmen, die uns die Treue gehalten haben“ zählt Iffarth auf, der sich bei allen Unterstützern bedankt.

Zwei größere Spenden gingen von alteingesessenen Landwirten ein, eine vom Ortsrat und eine weitere von einer Wipshäuser Seniorengruppe, die mit dem Bus Einkaufsfahrten nach Schwülper, Wendeburg und Edemissen durchführt. Dabei handelt es sich um eine Initiative des Ortsrates, der auch die Fahrer stellt, und die von den Pfadfindern unterstützt wird. Es gab Spenden der Landfrauen und auch von Einzelpersonen. Das Kirchenkreisamt Peine gab ebenfalls einen größeren Betrag dazu. Unerwartete Unterstützung kam von einem ehemaligen Mitglied aus der Schweiz: „Ich habe gehört, ihr braucht Geld. Anbei 250 Euro."

Zwei Flächen haben die Pfadfinder selbst gekauft

Insgesamt kamen so 31 Flächen zusammen, wobei die Pfadfinder zwei Flächen selbst kaufen mussten. „Eine Fläche weniger, und es hätte keinen Bus gegeben. Es hing alles lange Zeit am seidenen Faden“, schildert Iffarth. Nun stünden dem neuen Fahrzeug fünf ereignisreiche Jahre bevor. So soll es im kommenden Jahr nach Norwegen und Korsika gehen.

Der alte Bus ist rund 70 000 Kilometer gefahren, war mehrfach auf Korsika, in Norwegen, Dänemark Polen, Österreich, der Schweiz, in der Camarque und auch sehr viel im Inland unterwegs, und zwar längst nicht nur mit den Pfadfindern: Auch andere Vereine, die Feuerwehren und weitere Institutionen haben ihn rege genutzt.

Spezielle Radkappen sind bei Sammlern sehr beliebt

Leider sind die besonderen, nicht-mitdrehenden Radkappen, auf denen die Werbung immer zu sehen ist, bei Sammlern sehr beliebt. „Eine verschwand auf Korsika, eine in Norwegen, eine in Polen und eine auf einer Autobahnraststätte. Die Neuanschaffung kostet jeweils rund 110 Euro. Diesmal wurden die Radkappen deshalb gesichert“, erklärt Iffarth.

Die Ford Transit haben bei den Pfadfindern eine lange Tradition: Seit rund 25 Jahren sind insgesamt vier Stück – jeweils liebevoll Pfadimobil genannt – angeschafft worden. Die ersten beiden wurden in Eigenleistung mit Werbung finanziert, der erste mit wenigen Flächen. Der treueste Sponsor ist eine Wipshäuser Fensterbaufirma, die schon zum vierten Mal auf den Fahrzeugen vertreten ist.

Von Kerstin Wosnitza