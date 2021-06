Edemissen

Als ehemaliger Drittliga-Handballer im Rückraum oder am Kreis kennt sich Tobias Faust bereits damit aus, wenn es darum geht, sich durchzusetzen. Das soll nun auch ohne Ball gelingen. Der 44-jährige SPD-Politiker will Bürgermeister der Gemeinde Edemissen werden – und setzt dabei auch auf Werte und Tugenden, die er im Mannschaftssport oder im Vorstand der Junggesellschaft erwarb. „Das Vereinsleben hat mich sehr geprägt“, sagt Faust.

Bankkaufmann brennt für Edemisser Themen

Mit 30:21-Stimmen hatte sich der Bankkaufmann Ende April bei der Mitgliederversammlung der SPD zur Nominierung des Bürgermeisterkandidaten gegen Stederdorfs Ortsbürgermeister Holger Hahn durchgesetzt. Faust dürfte dabei auch von seinem Heimat-Bonus profitiert haben, er ist gebürtiger Edemisser, spielte Handball bei der HSG Nord und kickt manchmal noch in der Alten Herren des TSV Eintracht mit. Als es Diskussionen darüber gab, ob es eine starke Pacht-Erhöhung für den Festplatz des Schützenfestes geben soll, war einst sein kommunalpolitisches Engagement geweckt. Seit der Wahl 2016 engagiert er sich für die SPD in der Kommunalpolitik, zog in den Orts- und Gemeinderat ein. „Dort habe ich Einblicke bekommen, die mich noch mehr darin bestärkt haben, mehr zu machen. Ich brenne für Edemisser Themen, ich identifiziere mich mit der Gemeinde“, erklärt er seine Kandidatur.

Von ehrenamtlichem Engagement geprägt

Schon als 20-Jähriger hatte Faust sein erstes Ehrenamt angetreten. Er engagierte sich fortan elf Jahre im Vorstand der Junggesellschaft, neun davon als Kassenwart. Es folgten acht Jahre als Vorsitzender des Bürgercorps, der das Edemisser Schützenfest federführend organisiert. „In all dieser Zeit habe ich gemerkt, wie wichtig es ist, sich für das Dorfleben zu engagieren und festzustellen, dass das dann auch etwas bringt“, betont Faust. Junggeselle ist er längst nicht mehr. Faust ist verheiratet. „Meine Frau Sarah unterstützt mein Engagement“, freut er sich, mit ihr hat er die Töchter Karla (4) und Tessa (1), die den Papa auch schon mal beim Spielen im Garten ordentlich fordern.

Auf diesem Spielplatz ist SPD-Bürgermeisterkandidat Tobias Faust auch mit seinen Töchtern anzutreffen. Quelle: Sönke Rathje

Bauentwicklungsplan wichtiges Thema

Von sich fordert der einstige Silberkamp-Abiturient auch etwas – „Ich möchte mit Lust, Leidenschaft und Motivation etwas für die Bürger und die ganze Gemeinde bewegen.“ Zu seinen Zielen zählt er unter anderem, eine bedarfsgerechte Bauentwicklung für die nächsten fünf Jahre aufzustellen. Es müsse überprüft werden, wo in der Gemeinde Bedarf an Bauland besteht und ob das derzeitige Angebot an Gewerbefläche ausreiche.

Radwege und Kulturstätte im Blick

Für einen Neubau des DGH in Alvesse gelte es weiterhin am Ball zu bleiben. Beim Thema Infrastruktur würde er einen Radweg zwischen Wehnsen und Dedenhausen begrüßen, der von vielen Pendlern zum Bahnhof genutzt werden könnte. Zudem müsse die Radweg-Erweiterung zwischen Wipshausen und Alvesse endlich erfolgreich beendet werden. Gute Krippen und Schulen mit Ganztagsbetreuung sind ihm wichtig. „Für Eltern muss gewährleistet sein, dass sie Beruf und Alltag unter einen Hut bekommen.“

Die Gemeinde Edemissen sei insgesamt zwar gut aufgestellt, doch es gebe Projekte, mit denen die Zukunft richtungsweisend gestaltet werden könne. Dazu zählt Faust ein Thema, das ihm besonders am Herzen liegt: Eine Art zentrale Kulturstätte, ein noch fehlendes Dorfgemeinschaftshaus in Edemissen, das nach Fausts Vorstellungen gleich mehrere Angebote bündeln und Vereinen eine Versammlungsstätte bieten könne. Hier könnte sich wieder Gastronomie ansiedeln, der Kernort Edemissen hat nur noch ein Restaurant. Die Gemeindejugendpflege könnte hier eine neue, modernere Heimat finden. „Auf die Arbeit können wir stolz sein, da dürfen wir nicht kürzen. Doch das Gebäude an der Eltzer Drift ist baufällig.“

Wunsch nach überparteilicher Zusammenarbeit

Diskutiert werden müsse in diesem Zusammenhang auch der derzeitige Standort des Feuerwehrhauses. „Ist das für eine Stützpunktwehr noch zeitgemäß?“, fragt sich Faust, der zudem zu bedenken gibt, dass der angrenzende Bauhof der Gemeinde immer mehr Platz benötige. Er würde die Themen gerne anpacken.

Bei der Kommunalwahl trifft er auf die CDU-Kandidatin Ann-Marie Klaas. Die studierte Politologin ist ebenfalls gebürtige Edemisserin, die beiden kennen sich gut. Kurioserweise trainierte Faust seine Kontrahentin um das Bürgermeister-Amt einst in der B-Jugend sogar im Handball. Sein großer Wunsch: Dass die Parteien in Edemissen künftig wieder mehr interfraktionell zusammenarbeiten. „Ich bin überzeugt davon, dass das klappen kann.“

Von Christian Meyer