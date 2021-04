Bürgermeister-Amt: SPD Edemissen wählt Kandidat

Edemissen

Wen schickt die SPD ins Rennen um das Bürgermeister-Amt in der Gemeinde Edemissen? Die Frage wird mit großer Wahrscheinlichkeit am Donnerstagabend während der Mitgliederversammlung des SPD Ortsvereins beantwortet. Rund 60 Mitglieder haben sich im Vorfeld für das mit Spannung erwartete Treffen in der Oedesser Mehrzweckhalle angemeldet – wer vor Ort dabei sein will, muss entweder das aktuelle Ergebnis eines Corona-Schnelltests vorlegen oder kann sich vor der Halle testen lassen.

Diese drei Kandidaten werden heiß gehandelt

„Die Firma Detz wird kommen und Tests anbieten“, erläutert die Ortsvereinsvorsitzende Christine Spittel. Start ist um 19.30 Uhr. Wer seinen Hut zur Kandidatur in den Ring werfen wird, wollte Spittel noch nicht verraten. Nur so viel: „Bisher weiß ich von drei Kandidaten.“ Heiß gehandelt werden nach PAZ-Informationen zwei amtierende SPD-Ortsbürgermeister sowie ein stellvertretender Ortsbürgermeister: Holger Hahn aus Stederdorf, Ulrich Seffer aus Abbensen und Tobias Faust aus Edemissen. Theoretisch könnten sich aber noch weitere Kandidaten bei der Versammlung zur Wahl stellen.

Die CDU-Kandidatin steht bereits fest

Klar ist dagegen schon, mit wem der SPD-Kandidat um die Nachfolge für das Amt des scheidenden Gemeinde-Bürgermeisters Frank Bertram konkurrieren wird: Die studierte Politologin und Edemisserin Anna-Maria Klaas wurde bei der CDU-Mitgliederversammlung im März mit 100 Prozent der Stimmen nominiert.

Von Christian Meyer