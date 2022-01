Blumenhagen: Elfie und Heinrich Jürgen Schmidt feiern Goldene Hochzeit

Blumenhagen

 Viele erkennen den ehemaligen Peiner Kontaktbereichsbeamten der Polizei an seinem markanten Schnurrbart. Seine Elfie verzückte Heinrich jedoch mit seinen Tanzkünsten. Aus einer Sandkastenbekanntschaft wurde die Liebe fürs Leben: Elfie und Heinrich Jürgen Schmidt aus Blumenhagen feiern am Donnerstag ihren 50. Hochzeitstag.

Auf dem Dorf aufgewachsen, kannten sich die beiden von klein auf. Später freundete sich Elfie mit Heinrichs Schwester an, und der nahm die beiden Mädchen immer ganz uneigennützig zum Tanzen mit. „Er kann wirklich gut tanzen“, schwärmt die knapp 70-Jährige immer noch. Als sich die beiden dann sicher waren, dass sie ihr ganzes Leben miteinander verbringen wollten, fackelten sie nicht lange und heirateten.

Jubilar war lange Ortsbrandmeister

Heinrich war damals bei der Bundeswehr verpflichtet und in München stationiert. Drei Tage Sonderurlaub reichten dem Jubelpaar, und so wurde „schnell geheiratet“. Ein Sohn und eine Tochter komplettierten später die Familie, zu der heute auch noch ein Enkel dazu gehört. Mit etwas Glück konnten die zwei ihr Haus mitten im Ort kaufen. Dies ist nicht nur ein gemütliches Zuhause, sondern auch Heinrichs Hobby. Der ehemalige Peiner Kontaktbereichsbeamte ist laut seiner Frau ein „Universalhandwerker“ und „hat immer etwas zu tun“.

Als der ehemalige Polizist nach vielen Jahren und etlichen Einsatzbereichen in den Ruhestand ging, fiel jedoch nur eine Tätigkeit weg. Schmidt war und ist umtriebig und mischte im Ort überall mit. Der ehemalige Ortsbrandmeister und jetzige Ehrenortsbrandmeister der Freiwilligen Feuerwehr gründete die Volksfestgemeinschaft, organisierte Zeltlager für die Jugend und war lange in der Politik tätig. Seine Frau hielt ihm bei den verschiedenen Aufgaben nicht nur den Rücken frei, sondern engagierte sich mit. Zusätzlich arbeitete sie viele Jahre im Kirchenvorstand und ist auch immer noch bei den Landfrauen. „Wir haben uns viele Jahre wirklich die Klinke in die Hand gegeben, weil immer etwas war. Das haben wir nun ein bisschen eingeschränkt“, erklärt der Träger des Bundesverdienstkreuzes. Gemeinsam wollen die beiden nun noch ein paar ruhige Jahre verbringen.

Paar ist oft im Fitnessstudio anzutreffen

Bei Schmidts sieht Ruhe so aus, dass die kaufmännische Angestellte nach wie vor noch zwei Tage in der Woche arbeitet, ihr 72-jähriger Mann seine vielen aufwendigen Hobbys pflegt und sie beide nicht nur mit großer Liebe für ihren Enkel da sind, sondern auch noch den Hund der Tochter betreuen. Zusätzlich findet man die sympathischen Blumenhagener im Fitnessstudio. Das sei auch nötig, erklärt der begeisterte Motorradfahrer. Schließlich haben sie sich zur Goldenen Hochzeit eine „Spyder“ gekauft, mit der sie von nun an gemeinsame Motorradtouren unternehmen wollen. Da müsse man fit sein, sind sie sich einig.

Mit dem Traktor auf den Großglockner

Außerdem hat er noch einen großen Traum: „Ich möchte mit meinem 50 Jahre alten Traktor auf den Großglockner fahren“, erklärt er. Dass seine Elfie da nur mit den Augen rollt, ignoriert der Mann mit dem markanten Schnauzbart schmunzelnd. Sie gönnt ihm den Traum und ergänzt, dass sie da auf gar keinen Fall mit wolle und sich dann zu Hause gemütlich ihre geliebten Kreuzworträtsel vornehme. Ob sie sich gegenseitig noch einmal heiraten würden? „Auf jeden Fall“, sind sie sich einig.

Von Grit Storz