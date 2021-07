Edemissen

Von ihren Erfahrungen, Ideen und Anregungen könnten Schulen in der ganzen Region profitieren: Zwölf Neuntklässlerinnen und zwölf Neuntklässler der Integrierten Gesamtschule (IGS) Edemissen dürfen an einem Projekt zum Radfahren teilnehmen, das vom Bundesverkehrsministerium gefördert wird. Der Regionalverband Großraum Braunschweig begleitet die Aktion, um später für andere interessierte Schulen in der Region etwas Vergleichbares anzubieten.

Händler stellen verschiedene Räder zum Testen zur Verfügung

Jugendliche für das Rad begeistern – das ist das Ziel des Projekts „#betterbybike“, das Montag an der IGS gestartet ist. Bei Sinan Neumann und Dustin Prilop scheint das gleich zum Auftakt geglückt zu sein, ihnen steht der Spaß ins Gesicht geschrieben, als sich die 15-Jährigen in einem Lastenrad mit elektrischem Zusatzantrieb gegenseitig durch den Parcours auf dem Innenhof des Schulgeländes transportieren. Ihre Erkenntnis: Mit so einem Elektro-Antrieb lassen sich tatsächlich auch schwerere Gegenstände mühelos transportieren, für den Einkauf könnte man so glatt auf das Auto verzichten. Denn genau darum geht es: Das Projekt verfolgt das Ziel, Jugendlichen, die kurz vor dem Erwerb des Führerscheins stehen, das Fahrrad als Alternative zum eigenen Auto näher zu bringen. Es soll aufzeigen, dass Räder ähnlichen Statuscharakter besitzen können wie Autos, aber dass es vor allem Spaß bringt, mit dem Rad unterwegs zu sein.

Die meisten IGS-Schüler fahren nicht mit dem Rad zur Schule

Ein praktisches Faltrad für 1700 Euro, sportliche Top-E-Bikes mit angenehmer Federung im Wert von 5500 Euro, wendige 20-Zoll-Räder, Trekkingräder für Reisen oder eben Lastenräder – die Schülerinnen und Schüler der IGS staunten Montag nicht schlecht, welche Fahrräder sie zum Auftakt mal testen dürfen und sogar mit nach Hause nehmen können. Händler haben die Modelle zur Verfügung gestellt. Jannis Höfer aus Abbensen kurvte mit einem Faltrad durch den Parcours. „Wenn ich nach Hannover fahre, könnte ich das sogar im Zug mitnehmen ohne dafür extra etwas bezahlen zu müssen. Das ist ganz chillig“, stellte der 17-Jährige fest. Mit etwas Übung saßen bei ihm dann auch die Griffe, um das Faltrad im Handumdrehen kompakt zusammenzuklappen.

Mit etwas Übung hatte Jannis Höfer das Faltrad im Handumdrehen zusammengeklappt. Quelle: Christian Meyer

„Cool, gar nicht anstrengend“, stellte Elif Cirakbel erfreut fest. Die 15-Jährige hatte unter anderem ein Touren-E-Bike ausprobiert in dem Rückenwind quasi eingebaut ist. „Das hat noch mehr Spaß gemacht, als mit meinem Mountainbike.“ Die Peinerin nutzt ihr eigenes Rad regelmäßig, um etwa zum Handballtraining zu kommen oder Freunde zu besuchen, auch die zehn Kilometer zur Schule fährt sie oft. „Die Busse sind mir zu voll, da finde ich das angenehmer.“ So geht es auch Fabian Müller. „In den Bussen ist es mir in der Corona-Krise zu dicht gewesen, das gefällt mir nicht“, sagte der 16-Jährige aus Stederdorf, der daher fast jeden Tag mit dem Rad zur Schule fährt.

Die große Mehrheit der Schüler tritt dafür jedoch nicht in die Pedale. „Wir haben ein großes Einzugsgebiet, manche haben einen Schulweg von über 15 Kilometern“, erläutert Lehrerin Andrea Ritter. Baff war sie jedoch, als in einer Abfrage unter den ausgelosten Projektteilnehmenden herauskam, dass nur rund die Hälfte überhaupt ein Rad besitzt. „Da war ich sehr erschrocken. Ich finde ein Rad gehört zum Leben wie inzwischen auch ein Handy“, sagte sie.

Schülerin Elif Cirakbel ließ sich von Projekt-Mitarbeiterin Antje Merschel die Funktion dieses Lastenrads erklären. Quelle: Christian Meyer

Viele gute Gründe für das Rad

Dass sich der Anteil verbessert – dazu wollen die Projektverantwortlichen beitragen. Denn gute Gründe, Rad zu fahren, gebe es für Schülerinnen und Schüler reichlich, weiß Jasmin Junghans vom Regionalverband Großraum Braunschweig. „Sie sind unabhängiger und können auch ohne Eltern mobil sein – und zwar zu jeder Zeit“, betont sie. Wer Rad fährt, tue zudem etwas für seinen Körper und die Gesundheit. „Und ein Rad ist im Vergleich zu einem Auto supergünstig.“ „Es kostet eben nur die eigene Kraft“, fügt Antje Merschel hinzu, die zudem auf die gute Klimabilanz hinweist. Zusammen mit ihrer Kollegin Carolin Kruse aus dem Berliner Status-Rad-Projekt möchte sie bei den Schülerinnen und Schülern fürs Rad werben, aber auch zum Beispiel dafür, sich für gute Radwege einzusetzen. „Teilhabe geht eben auch durch gute Infrastruktur“, betonte sie.

Mit dem „Grundrecht auf Mobilität“ werden sich die Neuntklässlerinnen und Neuntklässler aus Edemissen in dieser Woche ebenso beschäftigen, wie zum Beispiel mit Berufen rund um das Rad, Flächenverbrauch durch Autos oder auch dem Thema Mode für Radfahrende. Zuvor hat das Projekt schon in mehreren Berliner Stadtteilen sowie in Kassel Halt gemacht. Nun sollte ein Ort im ländlichen Umfeld her, da hier der Erwerb des Führerscheins und das eigene Auto einen ganz anderen Stellenwert hätten als bei Jugendlichen, die im städtischen Raum zwischen zu Fuß gehen, Fahrrad und gut getaktetem öffentlichen Nah- und auch Fernverkehr wählen könnten. Die IGS sagte bei der Anfrage gerne zu. Berlin, Kassel, Edemissen – in dieser Reihenfolge aufzutauchen, darauf ist die IGS mächtig stolz.

Von Christian Meyer