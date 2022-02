Bei Plockhorst: Feuerwehr löscht Teppich-Brand 

Plockhorst

Ein kokelnder Teppich an einem Verbindungsweg bei Plockhorst und Eickenrode hat Feuerwehr und Polizei Rätsel aufgegeben. Eine Feuerwehrfrau hat womöglich Schlimmeres verhindert, als sie am Freitag auf dem Heimweg den Schwelbrand entdeckte. „Sie hat bereits versucht, den Teppich mit dem Inhalt einer Wasserflasche zu löschen“, schilderte Ortsbrandmeister Christian Keuchel von der alarmierten Feuerwehr aus Plockhorst. Mit Wasser konnte der Teppich zügig gelöscht werden. „Ich vermute mal, da wollte jemand eine illegale Müllentsorgung in Rauch aufgehen lassen“, sagte Keuchel.

Bäume in unmittelbarer Nähe

Die Polizei ermittelt und Keuchel war froh, dass auch aufgrund der nasskalten Witterung nichts Schlimmes passiert war. Denn: „Die Stelle war nicht so ungefährlich, sie befindet sich an einem Waldgebiet“, sagte er. Sechs Kameraden waren im Einsatz.

Von Christian Meyer