Wipshausen

Einen schweren Unfall hat es am Donnerstagabend um 18.15 Uhr auf der Bundesstraße 214 bei Wipshausen – an der Grenze zum Kreis Gifhorn – auf spiegelglatter Fahrbahn gegeben. Eine Autofahrerin (29) aus Celle wollte nach Angaben der Feuerwehr mit ihrem grünen Mercedes G 350 in Fahrtrichtung Celle ein anderes Auto überholen, kam jedoch wegen der Glätte rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen kippte zur Seite und krachte mit der Windschutzscheibe gegen einen Straßenbaum.

Bei dem Zusammenstoß verletzte sich die 29-Jährige lebensgefährlich und musste mit dem Rettungswagen in ein Braunschweiger Klinikum gebracht werden. Auch der Rettungshubschrauber Christoph 30 landete auf einem benachbarten Feld, er kam aber nicht zum Einsatz. Ebenso vor Ort waren die Polizei und die Feuerwehren aus Braunschweig und Gifhorn. Der Mercedes wurde komplett zerstört.

Von der Redaktion