Hannover

Bei einem schrecklichen Unfall auf der Kreisstraße 141 in der Gemeinde Uetze ist am Freitag ein 24-jähriger Mann aus Hannover ums Leben gekommen. Der BMW-Fahrer war auf der Kreisstraße 141 zwischen Eddesse (Kreis Peine) und Dollbergen von der Straße abgekommen, gegen einen Baum geprallt und aus dem Auto geschleudert worden. Er erlag noch an der Unglücksstelle seinen Verletzungen.

Der 24-Jährige war gegen 13.15 Uhr in Richtung Dollbergen unterwegs, als er am Ausgang einer Rechtskurve nach rechts von der K 141 abkam. Der BMW schleuderte mit der Fahrerseite gegen einen Baum. Anschließend überschlug sich der Wagen. „Aufgrund der starken Kräfteeinwirkung riss mutmaßlich der Sicherheitsgurt des Fahrers“, teilte Polizeisprecherin Janique Bohrmann am Abend mit.

Fahrer wird aus dem Auto katapultiert

In der Folge wurde der 24-Jährige aus dem Auto katapultiert. Der Hannoveraner erlitt schwerste Verletzungen, an denen er an der Unglücksstelle starb. Als Unfallursache geht die Polizei nach bisherigen Erkenntnissen von nicht angepasster Geschwindigkeit aus.

Während der Unfallaufnahme musste die K141 für mehrere Stunden gesperrt werden.

Von Britta Mahrholz und Manuel Behrens