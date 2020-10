Auch Edemissens Volksbank-Filiale zieht aufs Redecke-Areal

Edemissen

Der Nächste, bitte! Nachdem im September bereits die Dirk-Apotheke ihren Umzug in das neue Quartier verkündet hatte, folgt nun die Volksbank. „Das rundet den Standort gut ab“, stellte Investor und Vermieter Michael Betker Mittwoch erfreut fest. Auf dem rund 8000 Quadratmeter großen Gelände mit der ehemaligen Gaststätte Redecke will er bis 2023 das Wohnprojekt „Am Pfarrgarten“ mit Reihenhäusern, Mehrfamilien-Häusern, Senioren-Wohngruppen und Geschäften realisieren.

Alte Geschäftsstelle ist inzwischen viel zu groß

Die Volksbank Brawo wird mit ihrer Edemisser Filiale Mitte 2022 auf 220 Quadratmeter in Erdgeschoss-Räume eines Neubaus an der Peiner Straße ziehen – und das aus mehreren Gründen:

Die Lage: „Das Bauvorhaben von Herrn Betker schafft eine wunderbare Brücke zwischen altem Dorf und dem heutigen Handelsmittelpunkt“, betonte Stefan Honrath, Leiter der Direktion Peine.

Die Größe: Die aktuellen Räumlichkeiten seien mit 362 Quadratmetern inzwischen viel zu groß. „Das Gebäude stammt aus einer Zeit, in der Sachbearbeitung noch vor Ort stattfand“, erläuterte Honrath. Das werde inzwischen zentral erledigt. Was dagegen weiter zunehme, sei die persönliche, individuelle Beratung etwa zu Themen wie Haus-Finanzierung oder Altersvorsorge. „Das derzeitige Gebäude ist nicht mehr darauf ausgerichtet, was wir eigentlich brauchen, wir hätten mit Riesen-Aufwand umbauen müssen“, unterstrich Honrath.

Mitarbeiterzahl am neuen Standort soll gleich bleiben

Der Umwelt-Aspekt: Die neuen Gebäude auf dem Redecke-Areal entsprechen dem Passivhausstandard. „Sie leisten damit einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz“, erläuterte der Direktionsleiter.

Also reifte der Entschluss, das alte Gebäude samt 2082 Quadratmeter großem Grundstück zu verkaufen und als Mieter in „ansprechenden, neuen Räumen“ ein paar Hundert Meter nördlicher weiterzumachen. „Das ist auch ein klares Bekenntnis zum Standort Edemissen“, betonte Honrath. „Wir sind eine Regionalbank und wir bleiben eine Regionalbank. Wir haben ein Interesse daran, unsere Region auch zu unterstützen“, sagte Brawo-Vorstandsmitglied Patrick Pietschmann. Derzeit arbeiten elf Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen am Eichenweg, darunter mehrere Teilzeitkräfte. „Die Mitarbeiterzahl am neuen Standort bleibt gleich, wenn sie durch Beratungsbedarf nicht sogar noch erhöht werden müsste“, versprach Honrath. Die Räume werden barrierefrei zu nutzen sein, für Kunden stehen fünf Parkplätze zur Verfügung.

Mieter können lokal erzeugten Strom nutzen Der erste Bauantrag wurde gestellt, weitere sollen folgen: Anfang nächsten Jahres möchte Investor Michael Betker in Edemissen mit den ersten Bauaktivitäten für das Wohnprojekt „Am Pfarrgarten“ auf dem ehemaligen Gelände der Gaststätte Redecke starten. 42 barrierefreie Eigentums- und 16 Miet-Wohnungen sowie Geschäfte sind angedacht. Bau-Planer Erwin Verfürth stellte Mittwoch eine Besonderheit vor: Das gesamte Gelände soll mit einer Erdwärme-Anlage versorgt werden, zudem werden Photovoltaik-Anlagen auf die Dächer gebaut. „Wir werden mehr Energie erzeugen, als das Quartier eigentlich braucht“, erläuterte er. Deshalb kann an die Mieter auch lokal erzeugter Strom abgegeben werden.

Nachnutzung der alten Filiale noch unklar

Für wie lange das Mietverhältnis zunächst geschlossen wurde, wollten Vermieter und Volksbank nicht exakt verraten. „Nur so viel, es ist ein langer Zeitraum“, merkte Honrath an.

Das Gebäude und Grundstück am Eichenweg soll verkauft werden. Wann und an wen – das ist noch völlig unklar. „Wir sind im Grunde ergebnisoffen und haben auch zeitlich keinen Druck“, merkte Brawo-Vorstandsmitglied Patrick Pietschmann an. Dass es einen Nachnutzer geben wird, „darüber machen wir uns aufgrund der Lage allerdings überhaupt keine Sorgen“, sagte Honrath.

Von Christian Meyer