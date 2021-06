Abschied von den Mühlenbergschulen: In Edemissen geht eine Ära zu Ende

Edemissen

Die bei Schulentlassungen typische Aufbruchstimmung hat sich am Freitag in Edemissen mit Wehmut gemischt, und so manch einer hat verstohlen ein Taschentuch gezückt und sich die Augenwinkel trocken getupft: Mit dem Abschied der letzten Zehntklässler der Haupt- und der Realschule in Edemissen geht eine Ära zu Ende, denn beide Mühlenbergschulen werden zum 31. Juli aufgelöst. Doch still wird es nicht im Schulzentrum: Seit 2016 wurde parallel zum Auslaufen der beiden bisherigen Schulen die IGS aufgebaut, in der ab dem kommenden Schuljahr erstmals alle Jahrgänge von fünf bis zehn vertreten sind.

Schulen waren über Jahre zusehends geschrumpft

Gefeiert wurde auf dem bunt geschmückten Schulhof. Spürbar war die Erleichterung und Freude darüber, dass überhaupt eine Veranstaltung in relativ großem Rahmen möglich war. „Angesichts der Corona-Beschränkungen war das lange nicht klar“, sagte Noch-Schulleiter Berthold Fritsch, der seit einiger Zeit beide Schulen leitet und in wenigen Wochen in den Ruhestand gehen wird. Über Jahre hinweg seien die Schulen zusehends geschrumpft, zuletzt hatten sie zusammen noch 86 Schüler, 10 Lehrkräfte und 3 weitere Mitarbeiter. Schon seit vielen Jahren haben die beiden benachbarten Schulen vieles gemeinsam gemacht, zum Beispiel das offene Ganztagsangebot gestaltet. Zuletzt sind sie ganz eng zusammengewachsen und haben sich nicht nur den Schulleiter, sondern auch das Lehrerzimmer geteilt.

Lehrer plauderten aus dem Nähkästchen

Doch das war nicht die einzige Besonderheit, die das letzte Jahr geprägt hat, denn die Corona-Pandemie hat auch vor dieser Schulgemeinschaft nicht Halt gemacht. Da es sich um Abschlussklassen gehandelt hat, war Präsenz-Unterricht zwar in weiten Teilen möglich, aber doch mit Einschränkungen. Und so plauderten die Lehrer in ihren Abschiedsworten aus dem Nähkästchen.

Die Hausaufgaben zu Hause vergessen kann man beim Homeschooling nicht, dafür gibt es eine ganze Reihe anderer Ausreden: „Das Mikro oder die Kamera sind defekt, oder das Internet ist nicht stabil“, scheinen dabei besonders beliebt gewesen zu sein. Mitunter sind offenbar Schüler erst kurz vor dem Unterricht aufgestanden – oder auch mit ihrem Laptop gleich ganz im Bett geblieben. Aber auch viel Lob gab es für die Jugendlichen, die sich überaus flexibel gezeigt und vorbildlich an die Corona-Regeln gehalten hätten.

Historisch bedeutsamer Tag für die Schullandschaft in Edemissen

Grußworte gab es vom Ersten Kreisrat Henning Heiß, der den jungen Menschen zurief, sich in die Gesellschaft nicht nur im Job, sondern auch in Ehrenämtern einzubringen: „Wir brauchen jeden von euch!“. Der erste stellvertretende Bürgermeister der Gemeinde Edemissen, Heinrich-Jürgen Schmidt, sprach von einem „historisch bedeutsamen Tag für die Schullandschaft in Edemissen“.

Die Schüler wollten die Schule nicht ganz sang- und klanglos verschwinden lassen. Sie hatten eine Zeitkapsel mit Dingen gefüllt, die für sie wichtig waren: Der Toilettenschlüssel, um den sich offenbar viele Geschichten ranken, war ebenso darunter wie ein Schulplaner und ein Mund-Nasen-Schutz.

Neben den bei Anlässen wie diesen üblichen wohlgesetzten Worten bekamen die Verantwortlichen um Schulleiter Fritsch von ihren nun ehemaligen Schülern das wohl schönste Kompliment, dass man sich an ihrer Stelle nur wünschen kann: „Sie haben uns mit dieser Schule ein zweites Zuhauses gegeben!“

Von Kerstin Wosnitza