Abbensen

Den vermeintlichen Diebstahl eines Baggers an der Mühlenstraße in Abbensen hat ein Anwohner Dienstagnacht beobachtet. Das Baufahrzeug wurde zu ungewöhnlich später Zeit weggefahren, was der Abbenser der Polizei meldete. Doch wie sich schnell herausstellte, wurde der Bagger gar nicht gestohlen: Die Baufirma hat ihn lediglich während der Nacht zu einer anderen Baustelle gebracht, weil er dort schon am frühen Mittwochmorgen dringend benötigt wurde. Das Unternehmen hatte dafür eine Sondergenehmigung trotz der geltenden Corona-Ausgangssperre zwischen 21 und 5 Uhr. Somit konnte die Polizei den Fall schnell zu den Akten legen.

Von der Redaktion