Abbensen

Dreister Diebstahl: Der Eigentümer eines schwarzen Audi A5 Cabrios in Abbensen hat am Dienstagmorgen feststellen müssen, dass sein Fahrzeug gestohlen worden ist. Er hatte laut Polizei den Wagen am Abend zuvor im Carport auf seinem Grundstück „Im Kleinen Hope“ geparkt. Der Schaden liegt bei etwa 15 000 Euro. Hinweise von Zeugen gehen an die Polizei in Peine unter Telefon (0 51 71) 99 90.

Von der Redaktion