Doppelter Kunstpfad im Peiner Land beginnt am Samstag

Kreis Peine

Kulturfans aufgepasst: Der 11. Kunstpfad Peine lädt am 14. und 15. August sowie am 21. und 22. August, jeweils von 11 bis 18 Uhr wieder an verschiedenen Orten zu einer besonderen kulturellen Reise ein. Im Rhythmus von zwei Jahren präsentieren ausgewählte kulturelle Einrichtungen im Peiner Land unterschiedliche Werke und Positionen zeitgenössischer Künstlerinnen uns Künstler. Der Eintritt ist kostenlos.

Projektleiter Pieper schiefer sagt: „Die Intention des seit 2001 stattfindenden Kunstpfades ist es, Kulturschaffende und professionell arbeitende Künstlerinnen sowie Künstler verschiedener Genres in einem Umfeld zu präsentieren, das Gespräche, Begegnungen und neue Erfahrungen in Interaktion mit den kulturinteressierten Besucherinnen und Besuchern ermöglicht. Mit der Aktion des Kunstpfades wird wieder einmal mehr die kulturelle Vielfalt im Landkreis Peine abgebildet und weiterhin etabliert.“ Der Kunstpfad verstehe sich wie ein Wanderweg, „der entdeckt und erfahren werden will und immer wieder Überraschungen für den Besucher bereit hält“.

Folgende Ausstellungsorte sind an diesem ersten Wochenende beteiligt:

Das Kreismuseum Peine zeigt am Ausstellungsort Umformerstation Ilsede, Zum Wasserturm 32, Malerei von Andrea Imwiehe mit der Überschrift „Vom Glück und anderen Orten“. Die Künstlerin arbeitet mit Acryl auf Holz und kombiniert reliefartige Linienzeichnung mit realistischer Malerei. Zurückgekehrt an Orte der Kindheit, allesamt von Industrie und Bergbau geprägt, verschmelzen in ihren Arbeiten Realität mit Fiktion, Jetztzeit mit Vergangenem. Wer möchte, kann anschließend auf der Disc Golf-Anlage auf dem Ilseder Hüttengelände spielen. Die Discgolf-Scheiben stellt die Wirtschafts- und Tourismusfördergesellschaft (Wito) an diesem Wochenende kostenlos zur Verfügung, so lange der Vorrat reicht. Lediglich ein Pfand von zehn Euro pro Scheibe ist vor Ort zu hinterlegen und wird bei der Rückgabe am gleichen Tag zurückerstattet. Möglich ist die Ausleihe am Samstag und Sonntag von 13 bis 17 Uhr.

Unter dem Titel „Alles = In Allem“ präsentiert Eva-Maria Stockmann die Ausstellung im Atelier Nr° 53 am Luckauer Ring 53 in Groß Ilsede. „Mein Interesse gilt dem zeichnerisch/malerischem Erforschen des Materials des jeweiligen Objektes und dessen Charakters unter Einsatz von Grafitstift, Ölpastellkreiden und Gouache. In meinen Arbeiten versuche ich, das Wesen der Dinge zu erfassen, deren Sinnlichkeit im Zusammenhang von Leben und Vergänglichkeit zum Ausdruck zu bringen“, erklärt Stockmann. Mit dem Thema „Zum Leben erweckt…“ zeigt auch Heike Miethke hier ihre Holzskulpturen.

Malerei und Grafik unter der Überschrift „Bilder vom andern Hof“ von Volkmar Jesiek sind im Kunstraum Malerhof Voigtholz am Eichkamp 9 zu sehen. Er absolvierte sein Grundstudium unter anderem bei Joseph Beuys an der Kunstakademie Düsseldorf. Eine weitere Künstlerin im Malerhof ist die Holzbildhauerin Dolores Flores. Sie legt ihren Focus auf die Abstraktion und geometrische Formen. Die Leichtigkeit in der Skulptur der interdisziplinär arbeitenden Künstlerin ist hier das zentrale Thema.

Weitere Informationen gibt es unter www.kunstpfadpeine.de im Internet.

Von Thomas Kröger