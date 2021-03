Peine/Berlin

Dass auch ein Teddybär ohne Arm und ein Hai ohne Flosse, aber dafür mit Regenschirm auf dem Rücken, richtig etwas auf dem Kasten haben können – das beweisen die in Sierße aufgewachsene Schauspielerin Sarah Elena Koch und ihr Mann Samuel eindrucksvoll bei ihrem Debüt. Die Corona-Zeit hat das Schauspieler-Ehepaar kreativ genutzt und ein Kinderbuch mit ganz besonderen Charakteren geschrieben.

Nach einem halben Jahr Abenteuer mit Handy-Notizen, untereinander verteilten Hausaufgaben, an Wörtern feilen und um Wörter feilschen steht das Ergebnis: Freitag erscheint „Das Kuscheltier-Kommando“. Der Untertitel ist dabei Programm: Eine Geschichte über wahre Stärke! „Uns ist es wichtig, schon Kindern mit auf den Weg zu geben, dass auch etwas nicht Perfektes, etwas, das nicht der Norm entspricht, wunderschön sein kann“, betont die Tochter von Sierßes Ortsbürgermeister Martin Timpe, die seit 2016 mit dem einst in der ZDF-Sendung „Wetten, dass...? tragisch verunglückten Samuel Koch verheiratet ist

Im PAZ-Interview verraten die beiden unter anderem, wer die Helden ihrer Kindheit waren, welche Botschaft im Buch steckt und wann eine Autorin vorm Laptop plötzlich quietscht...

Im Kinderbuch „Das Kuscheltier-Kommando“ von Samuel und Sarah Elena Koch ist Teddy Pollo die virtuelle Hauptfigur, die Schauspielerin pflegt aber auch einen echten eigenen Teddybären, der schon rund 60 Jahre alt und nicht mehr ganz in Schuss ist. Quelle: Nancy Ebert

Zwischen Trotzkopf und Asterix und Obelix

Ein Teddybär, dem ein Arm fehlt, ein Esel, der nur noch ein Auge hat und ein Hai, der ohne Flosse nicht mehr schwimmen kann. Das sind einige der Stars mit Handicap aber Vorbild-Charakter aus Ihrem ersten Kinderbuch. Wer waren denn die Helden Ihrer Kindheit?

Sarah Koch: Der Trotzkopf von Emmy von Rhoden. Ein alter Klassiker, den mir meine Mutter geschenkt hatte. Die Geschichte über ein wildes, ungestümes Mädchen, das auf ihr Herz hört und für ihre liebsten Menschen einspringt. Eigentlich ähnlich wie Pippi Langstrumpf, nur mit noch mehr Widerstand und einer kleinen Liebesgeschichte.

Samuel Koch: Asterix und Obelix. Der eine zu klein, der andere zu dick – doch gemeinsam sind sie stark. Es geht um Gemeinschaft, was mir bis heute einer der wichtigsten Werte ist. Und natürlich die klassischen Helden der Bibel, wie zum Beispiel Daniel, der die Löwengrube überlebt oder David, der gegen Bären und Riesen kämpft.

Auch dieser Hai im Buch ist nicht ganz perfekt: Ihm fehlt die Flosse, doch dafür hat er andere Stärken. Quelle: Zeichung: Nadine Y. Resch

„In die Kinderwelt einzutauchen, ist geradezu fantastisch“

Mit Kinderbüchern ist es wie mit der ersten Musik-Platte – daran erinnert man sich. Aus welchem Kinderbuch haben Sie früher am liebsten vorgelesen bekommen?

Sarah Koch: Der Zauberer der Smaragdenstadt. Mama hatte eine ganz alte Version, noch aus der DDR, wo sie die Zeichnungen sehr mochte.

Samuel Koch: Bei mir waren es die gerade genannten Beispiele. Warum? Da müsste ich meine Eltern fragen.

Wie kommen zwei Schauspieler darauf, ein Bilderbuch-Projekt anzugehen?

Sarah Koch: Für Kinder Theater zu spielen, ist eine meiner größten Leidenschaften, und das Schreiben habe ich vor zwei Jahren wiederentdeckt. In die Kinderwelt einzutauchen, in eine Welt wo wirklich alles möglich ist, ist geradezu fantastisch.

Samuel Koch: Vor fünf Jahren kam mir schon einmal der Gedanke, für Kinder etwas zu machen. Auf meinen Lesungen habe ich oft für die kleinen Gäste einfach immer zum Beispiel „Den Michel aus Lönneberger“ im Gepäck. Bezüglich des Hauptcharakters war ich aber noch unsicher – ein Affe, ein Wal... Mit dem Bewusstsein, dass die prägendste Zeit für Kinder das Alter zwischen 0 und 6 ist und einer Frau, die gerne von heute auf morgen ihre Träume zack-zack realisiert, kam dann eins und eins zusammen.

„Auch etwas abseits der Norm kann wunderschön sein“

Und nun erscheint sie am 5. März, ihre Kinderbuch-Premiere. Durften ihre Nichten und Neffen das Ergebnis schon zuvor als knallharte Erst-Kritiker schmökern?

Sarah Koch: Die sind tatsächlich noch etwas zu klein gewesen, und wir haben sie nur leicht teilhaben lassen, quasi geprüft, ob eine Idee, die wir witzig finden, auch bei ihnen ankommt. Aber unsere Illustratorin hat einen Jungen im Zielgruppenalter – und er war quasi die „letzte Instanz“ unserer Prüfungskommission.

Es gibt tolle Kinderbücher, die Jungen und Mädchen dazu animieren, mutig auch mal Nein zu sagen oder vermitteln, dass Verlieren nicht schlimm ist. Welche Botschaft wollen Sie ihren kleinen Leserinnen und Lesern mitgeben?

Sarah Koch: Wir lassen auch gerne einfach ein Abtauchen in die wunderbaren Illustrationen von Nadine Resch zu. Als Kind war eben genau auch das, was einem an einen Buch faszinierte, die schönen Bilder und Gestaltungen.

Samuel Koch: Aber natürlich steckt auch in jedem Bild, in jeder Geschichte eine Botschaft: Der Untertitel ist „Eine Geschichte über wahre Stärke“. Was die für jeden bedeutet, kann etwas ganz anderes sein, als bei dir und bei mir. Aber der Leitfaden „Du bist genug, einfach, weil du bist“ passt da ganz gut.

Sarah Koch: Aber auch, dass etwas abseits der Norm wunderschön sein kann. Es ist total spannend, wie die Leser jetzt schon ganz eigene uns unbewusste Botschaften entdecken.

Viele vermuten autobiografische Bezüge

Wie viel persönliche Erfahrungen stecken in dem Buch?

Sarah Koch: Viele persönliche Leidenschaften. So mag ich es sehr, wenn die Figuren nicht immer so perfekt aussehen, kleine Makel haben und in dem vermeintlichen nicht perfekten, umso stärker ihre Schönheit, ihr Licht, leuchten lassen.

Samuel Koch: Viele denken, es wäre autobiografisch an meine Geschichte angelehnt.

Und, ist es?

Sarah Koch: Ich habe den Plot unabhängig von Samuel an einem Tag entwickelt. Aber man sagt ja gerne: der Mensch ist zu 95 Prozent Unterbewusstsein – wer weiß, wie viel das mitgespielt hat...

Die Autorin hält das Buch für Film-geeignet

Jetzt müssten Sie es ja wissen – was ist eigentlich schöner? Erstmals einen fertig geschnittenen Film zu sehen, in dem man mitspielt, oder das erste Kinderbuch zu durchblättern, für das man die Idee hatte?

Sarah Koch: Beim Buch ging es so nach und nach. Jede Woche hat Nadine uns eine neue Illustration geschickt und wir, naja oder ich, quietschte vor dem Laptop begeistert auf. Es ist ganz ähnlich. Mit vielen Menschen dürfen wir Geschichten erschaffen, um andere Menschen in eine Welt zu entführen. Ich freu mich riesig drauf und kann es mir gar nicht vorstellen, dass unser Buch demnächst bei anderen Menschen zu Hause sein wird.

Kinder zu begeistern, ist eine tolle Sache. Wann werden wir Sie beiden nun auch noch in einer Rolle in einem Kinderfilm oder einem Kinder-Theaterstück sehen?

Sarah Koch: Also ich sehe „Das Kuscheltier-Kommando“ ganz klar auf der Bühne, im Film und in der Junior-Tüte. Dann selber mitspielen wäre natürlich der Hit.

Samuel Koch: Sarah ist schon wieder meilenweit voraus. Das wird die Zeit zeigen. Aber passieren wird es bestimmt.

„Das Kuscheltier-Kommando“: Das erste Kinder-Bilderbuch von Sarah und Samuel Koch ist für Kinder ab vier Jahre. Es hat 32 farbig illustrierte Seiten und kostet im Hardcover 13,99 Euro.

Von Christian Meyer