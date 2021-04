„Das Peiner Land blüht auf“: Neue Hochbeete vor dem Spittaheim

Peine

„Das Peiner Land blüht auf“: So kann man es auf den Schildern der Hochbeete lesen, die die fleißigen Aufbau-Helfer hochhalten. Am Peiner Spitta-Seniorenheim wurden jetzt zwei Hochbeete aufgestellt, um für das oben genannte Motto zu werben.

Der Verein „Familien für Familien“ mit Dr. Henning Meyer, Professor Dr. Andrea Friedrich und Bürgermeister Klaus Saemann (SPD) sowie der Tier- und Ökogarten in Vöhrum unterstützen das Vorhaben „Das Peiner Land blüht auf“ – ebenso wie alle Bürgermeister des Landkreises. Betina Gube vom Tier- und Ökogarten fordert auf: „Helfen auch Sie mit Ideen und Aktionen, so dass unser Landkreis noch lebenswerter wird. Im Peiner Stadt und Landkreisgebiet gibt es bereits viele Grün- und Blühstreifen, die zum Hinschauen und Erholen einladen.“

Einheimische Kräuter und Stauden

Gelbe Osterglocken würden die Straßen säumen, blau-weiße Seen von Krokussen könne man am Rathaus bewundern „und im kleinen Park daneben blühen die Christrosen um die Wette“. Selbst Kreisverkehrsmittelpunkte seien zu blühenden Inseln geworden. Die Mitmachaktion „Das Peiner Land blüht auf“ habe man ins Leben gerufen, um noch mehr Flächen in natürliche Lebensräume für Mensch und Tier zu gestalten. Zum Beispiel könnten langweilige Grastreifen um die Bäume und Häuser mit Frühblühern und Stauden farbig und lebendiger werden. Und Rasenflächen müssten nicht einmal im Monat gemäht werden, dann würden auch die einheimischen Kräutern und Stauden wieder wachsen.

„Jeder kann mitmachen, Anregungen geben und selbst aktiv werden. Und wer keinen Garten hat, der kann die Aktion vom Spittaheim wiederholen. Hochbeete sind eine gute Wahl, auch wenn man keinen Garten hat“, betont Gube. Man könne darin einheimische Küchen- und Heilkräuter und auch blühende einjährige Pflanzen einsetzen – die würden sofort für Farbe und Insektennahrung sorgen. Auch Kindergärten, Schulen und Seniorenheime hätten so die Möglichkeit, die naturnahe Gartenpflege „in Augenhöhe“ durchzuführen, daran zu lernen und die Erfolge zu ernten.

Gube weiter: „Zwei wunderschöne Hochbeete stehen auch vor dem Peiner St.-Jakobi-Kindergarten an den Fahlwiesen, die wir vor zwei Wochen aufgestellt haben. Im Tier- und Ökogarten kann man sich Anregungen holen, ebenso bei der Peiner Bio-AG, wenn man sich unsicher ist, wie die Gestaltung neuer Blühflächen geschehen sollte.“ Weitere Infos unter www.oekogarten-peine.de im Internet.

Von der Redaktion