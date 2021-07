Kreis Peine

Die Corona-Lage hat sich aktuell im Kreis Peine entspannt, für Einkaufen und Co. wird kein Test mehr benötigt. Viele Schnelltestzentren haben bereits geschlossen. Doch zumindest, wer in den Urlaub fahren will, braucht oft zur Anreise noch den Nachweis über ein negatives Testergebnis. Die PAZ hat die möglichen Anlaufstellen für Schnelltests zusammengetragen.

Peine: In der alten Markt-Apotheke am historischen Marktplatz, geöffnet montags bis freitags von 8.30 bis 18 Uhr (PCR-Test bis 15.30 Uhr), samstags von 9 bis 15 Uhr (PCR-Test bis 14 Uhr) und sonntags 9.30 bis 15 Uhr (kien PCR-test). Die Öffnungszeiten werden bei Bedarf angepasst, sie sind auf der Homepage unter www.hausarzt-peine.de zu finden.

Stederdorf: Im Hotel Schönau an der Peiner Straße 77, offen montags bis freitags von 6 bis 10 Uhr, mittwochs zusätzlich von 16 bis 18 Uhr und freitags von 15 bis 18 Uhr sowie samstags und sonntags von 9 bis 12 Uhr. Man benötigt für den Test einen Personalausweis und eine Festnetz- oder Mobilfunknummer. Der Test ist ohne Anmeldung möglich. Weitere Infos unter Telelefon (0 51 71) 99 80.

Edemissen: Ehemalige Förderschule am Buchenkamp 2, geöffnet freitags von 13 bis 18 Uhr.

Ölsburg: Parkplatz des Edeka-Supermarktes, Am Kalischacht 1-3, offen montags bis samstags 9 bis 12 Uhr und 15 bis 18 Uhr. Hohenhameln, Dorfgemeinschaftshaus: Montags 7 bis 10 Uhr, dienstags 15 bis 18 Uhr, mittwochs geschlossen, donnerstags 15 bis 18 Uhr, freitags 8 bis 10 Uhr und 15 bis 18 Uhr, samstags 9 bis 12 Uhr, sonntags geschlossen.

Solschen: Zur Kastanie, Hauptstraße 1 – freitags von 9 bis 11 Uhr und 15 bis 18 Uhr sowie samstags von 9 bis 12 Uhr.

Lengede: Fitnessstudio Löwen-Fitness, Erzring 5 – montags bis freitags, 8 bis 16 Uhr sowie samstags und sonntags 10 bis 16 Uhr.

Wendeburg: Feuerwehrhaus der Kernortwehr, Meierholz 32, montags von 17.30 bis 19.30 Uhr, mittwochs 17 bis 18.30 Uhr sowie freitags von 9 bis 12 Uhr. Anmeldung unter Telefon (0 53 03) 20 81 oder www.wendeburg-apo.de.

Kreis Peine: Die Firma Intakt bietet ab 20 Personen eine mobile Testung am jeweiligen privaten Veranstaltungsort an. Interessenten können eine E-Mail an kontakt@intakt-beratung.de senden.

Von der Redaktion