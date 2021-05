Corona: Es gibt nur wenige Lockerungen im Kreis Peine

Kreis Peine

Der Landkreis Peine bleibt weiterhin Corona-Hochinzidenzkommune Der Kreis liegt mit dem Inzidenzwert weiter über 100, so dass zum jetzigen Zeitpunkt keine Lockerungen im persönlichen, sportlichen und wirtschaftlichen Bereich eintreten werden.

Es bleibt daher weiter bei den Regelungen der sogenannten „Bundesnotbremse“. Das heißt, die bekannten Kontaktbeschränkungen gelten weiter, Sport ist nur im kontaktlosen Individualsport oder in kleinen Gruppen von höchstens fünf Kindern bis 13 Jahre mit Trainer möglich. „Es wird zudem vorerst keine Öffnungsmöglichkeiten für die Gastronomie geben. Auch bleibt der Einzelhandel weiter im ‚Click & Meet‘ zu den bekannten Bedingungen. Auch die Ausgangssperre gilt weiterhin“, erklärt Kreissprecher Fabian Laaß.

Die Schulen werden im Szenario B (Wechselunterricht) geöffnet, und die Kitas kehren zum Regelbetrieb in festen Gruppen zurück. Gleichzeitig wird es den öffentlichen Äußerungen der Landesregierung nach sehr wahrscheinlich Lockerungen für die außerschulische Bildung und Erwachsenenbildung geben. Die neue niedersächsische Corona-Verordnung wird am Montag, 10. Mai in Kraft treten, ist aber bisher noch nicht veröffentlicht.

Der Landkreis Peine weist darauf hin, dass die neue Landesverordnung in großen Teilen erst bei einer Inzidenz von unter 100 Anwendung findet. Erst danach treten etwaige Lockerungen in Kraft. „Um aus der „Bundesnotbremse“ herauszukommen und in die Anwendbarkeit der Verordnung zu gelangen, müssen wir mindestens fünf Tage unter 100 sein, dann würden wir am 6. Tag per Allgemeinverfügung die Notbremse mit Wirkung zum 7. Tag beenden“, so Fabian Laaß. Ob und welche Lockerungen es für Genese und Geimpfte geben wird, bleibt abzuwarten. Die entsprechende Bundesverordnung ist noch nicht in Kraft getreten.

Von Thomas Kröger