Baustellen-Tod bei Woltwiesche: Staatsanwaltschaft ermittelt

Kreis Peine

Es waren schreckliche Szenen: Vor drei Wochen wurde ein 38-Jähriger auf einer Baustelle für Strommasten bei Woltwiesche offenbar bei Arbeiten mit einem tonnenschweren Bohrgerät tödlich am Kopf verletzt. Auch ein Notarzt und Ersthelfer hatten das Leben des Bauarbeiters nicht mehr retten können. Doch wie konnte es zu dem tragischen Unglück kommen? Die Polizei ermittelt, inzwischen hat sich auch die Staatsanwaltschaft eingeschaltet. „Die Ermittlungen laufen wegen des Anfangsverdachts der fahrlässigen Tötung. Derzeit wird gegen vier Personen ermittelt, die in irgendeiner Form ursächlich für das Geschehen sein könnten“, bestätigte Staatsanwältin Christina Wotschke von der zuständigen Staatsanwaltschaft in Hildesheim. Es sei ein Gutachten in Auftrag gegeben worden, welches den genauen Ablauf des Geschehens klären soll.

Arbeiten nach Baustopp wieder angelaufen

Die Ermittlungen bei Arbeitsunfällen sind knifflig. Gewerbeaufsichtsamt, Berufsgenossenschaft, Polizei – mehrere Behörden müssen zusammenarbeiten, Gutachten und Experten sind gefragt. Deshalb ist Staatsanwältin Wotschke auch überzeugt: „Die Ermittlungen werden eine nicht unerhebliche Zeit in Anspruch nehmen.“

Mit dem Bohrer an einer Spezial-Baumaschine sollten auf der Baustelle zwischen Groß Lafferde und Woltwiesche Löcher für den Bau von Fundamenten für riesige Strommasten in die Erde gebohrt werden. In die Löcher werden Betonstahl-Bewehrungskörbe eingesetzt. Doch bei diesen Arbeiten ging etwas schief. Der 38-Jährige, der aus Hoya im Landkreis Nieburg/Weser stammt, wurde tödlich am Kopf verletzt. Der Mann arbeitete für ein Dienstleistungsunternehmen, das im Auftrag des Stromnetzbetreibers Tennet derzeit im Landkreis Peine unterwegs ist. Allein zwischen Wahle und Salzgitter-Lesse sollen 48 Masten für die 19 Kilometer lange Freileitung entstehen, die ein Teilabschnitt der neuen 380 Kilovolt-Leitung ist, die vom Umspannwerk Wahle in der Gemeinde Vechelde bis ins hessische Mecklar führen soll.

Abläufe standen laut Tennet erneut auf dem Prüfstand

Wie Tennet-Sprecher Mathias Fischer bestätigte, werden die Arbeiten nach einem Baustopp und einer erneuten Überprüfung der Abläufe beim Umgang mit Bewehrungskörben im entsprechenden Bauabschnitt inzwischen fortgesetzt. Ausgenommen sind jene Tiefengründungen, mit denen das Subunternehmen beauftragt war, die ihren Kollegen verloren haben“, schränkt Fischer ein. Zuvor habe die Leitungsbaufirma erneute, zusätzliche Schulungsmaßnahmen zum Thema Arbeitssicherheit mit ihren Mitarbeitern absolviert. „Wir sind alle immer noch tief betroffen und fühlen mit den Hinterbliebenen.“

Tödlich verunglückter Peiner (21): Ermittlungen vor Abschluss

Der Fall in Woltwiesche weckt Erinnerungen an einen ebenfalls tödlichen Arbeitsunfall aus dem Mai des Vorjahres. Bei Rückbau-Arbeiten an Strommasten für Tennet in der Gemeinde Bockhorn im Landkreis Friesland war ein 21-jähriger Peiner mit einem der abzubauenden Masten in die Tiefe gestürzt und zog sich beim Aufprall tödliche Verletzungen zu. Wurden womöglich Arbeitssicherheitsmaßnahmen nicht eingehalten? Auch hier zogen sich die Ermittlungen hin, die Staatsanwaltschaft ermittelte gegen einen 50-Jährigen wegen fahrlässiger Tötung, das Verfahren ist immer noch nicht abgeschlossen. Allerdings: Es soll möglicherweise gegen eine Geldauflage eingestellt werden, wie Staatsanwalt und Pressesprecher Thorsten Stein von der Staatsanwaltschaft Oldenburg auf PAZ-Anfrage mitteilte. „Nach Mitteilung der zuständigen Dezernentin sei eine Verfahrenseinstellung nach Paragraf 153a Strafprozessordung beabsichtigt. Hierzu werde derzeit die Zustimmung des Amtsgerichts Varel eingeholt.“ Der Paragraf 153a sieht zum Beispiel vor, dass Beschuldigte Geld an gemeinnützige oder soziale Einrichtungen zahlen.

Arbeitsunfälle haben zugenommen Wer in der Bau-, Land-und Forstwirtschaft oder der Gebäudereinigung arbeitet, der trägt laut Industriegewerkschaft Bau ein grundsätzlich höheres Unfallrisiko – etwa durch Stürze von Gerüsten oder Verletzungen mit Häckslern. An die Firmen appelliert die IG Bau deshalb, den Arbeits- und Gesundheitsschutz „mit höchster Priorität“ zu behandeln. „Auf dem Bau ist angesichts der hohen Auftragslage aktuell besonders viel zu tun. Die Arbeitgeber sind es den rund 1300 Beschäftigten der Branche im Landkreis Peine schuldig, sie bestmöglich vor Gefahren zu schützen“, betont auch Carsten Burckhardt aus dem Bundesvorstand der IG Bau. Alarmierend sei die jüngste Entwicklung der tödlichen Arbeitsunfälle auf Baustellen in Deutschland: 2020 sind 97 Bau-Beschäftigte bei ihrer Arbeit ums Leben gekommen – ein Anstieg von 39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, da waren es 70. Statistisch gesehen hat sich im vergangenen Jahr auf dem Bau bundesweit alle vier Tage ein tödlicher Unfall ereignet. Auch mehrere Peiner Arbeiter verunglückten in den vergangenen Jahren tödlich: Im Juli 2012 etwa erlitten zwei Mitarbeiter einer Peiner Firma auf dem hannoverschen S-Bahnhof Nordstadt einen tödlichen Stromschlag und waren vor den Augen zahlreicher Fahrgäste verbrannt. Im Mai vergangenen Jahres war ein 21-jähriger Peiner bei Arbeiten an einem Strommasten bei Wilhelmshaven in die Tiefe gestürzt und starb noch am Unfall-Ort.

Gedenkminute für Opfer von Arbeitsunfällen

Die beiden Todesopfer der Strommasten-Baustellen – auch für sie ist die Gedenkminute an diesem Mittwoch gedacht. „Am internationalen Workers’ Memorial Day, dem 28. April, sollte um 12 Uhr eine Minute lang der Opfer von Arbeitsunfällen und Berufskrankheiten gedacht werden – ob im Betrieb, im Homeoffice oder auf der Baustelle“, sagt Dieter Großmann, Bezirksvorsitzender der Gewerkschaft IG Bau Nord-Ost-Niedersachsen, die auch die Beschäftigten im Kreis Peine dazu aufruft, den Menschen zu gedenken, die bei der Arbeit ums Leben gekommen oder durch den Job erkrankt sind.

Von Christian Meyer