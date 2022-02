Bahnstrecke gesperrt: Polizei Vechelde suchte Kinder im Gleis

Das war nicht nur brandgefährlich, es löste auch Verspätungen im Zugverkehr und einen Polizeieinsatz aus: Kinder haben sich am Mittwoch im Gleisbett bei Sierße aufgehalten.

Auch am Bahnhof in Peine mussten die Fahrgäste am späten Mittwochnachmittag wegen der Sperrung länger auf die Züge der Westfalenbahn warten. Quelle: Ralf Büchler