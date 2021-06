Auszeichnung in Peine: Rainer Röcken erhält Verdienstkreuz am Bande

Kreis Peine

Rainer Röcken aus Groß Lafferde hat für seine Verdienste im Namen des Bundespräsidenten das Verdienstkreuz am Bande des Verdienstordens der Bundesrepublik Deutschland erhalten. Ausgehändigt wurde die Auszeichnung am Dienstag coronabedingt in einem kleineren Rahmen im Konferenz- und Schulungszentrum des Landkreises Peine von Landrat Franz Einhaus (SPD).

Unter anderem im Beisein von Rainer Röckens Ehefrau Anke, den beiden erwachsenen Kindern, dem CDU-Landtagsabgeordneten Christoph Plett sowie dem Leiter des Polizeikommissariats Peine, Kriminaloberrat Christian Priebe, lobte Franz Einhaus Rainer Röckens über 30-jähriges Engagement in der Kommunalpolitik: „Seine langjährige politische Erfahrung sowie seine zahlreichen persönlichen Verbindungen machen ihn für die Bürgerinnen und Bürger im Landkreis Peine, in der Gemeinde Ilsede und besonders in der Ortschaft Groß Lafferde zu einem wichtigen und kompetenten Ansprechpartner in sämtlichen Bereichen des Zusammenlebens.“ So habe er stets ein offenes Ohr für die Belange seiner Mitmenschen. Darüber hinaus sei Riner Röcken seit 2016 als zweiter stellvertretender Landrat „einer meiner drei repräsentativen Vertreter“.

Zur Person Rainer Röcken Rainer Röcken ist 63 Jahre alt, verheiratet und Vater zweier erwachsener Kinder. Seit 1986 gehört er für die CDU dem Groß Lafferder Ortsrat an. Von 2001 bis 2006 war Rainer Röcken zudem stellvertretender Bürgermeister und ist seit 2006 ehrenamtlicher Ortsbürgermeister von Groß Lafferde. Ebenfalls seit 1986 war er Mitglied des damaligen Gemeinderates Lahstedt und ist seit der Fusion 2015 Mitglied im Gemeinderat Ilsede. Dort ist er Mitglied im Verwaltungsausschuss. Rainer Röcken tritt erneut als Spitzenkandidat der CDU für die Wahlen zum Ilseder Gemeinderat am 12. September 2021 an. 1991 übernahm Rainer Röcken den CDU-Fraktionsvorsitz im Gemeinderat und war von 2001 bis 2006 erster stellvertretender Bürgermeister sowie von 2006 bis 2014 zweiter stellvertretender Bürgermeister der Gemeinde Lahstedt. 2015 war er darüber hinaus Mitglied im Interims-Rat und Interims-Verwaltungsausschuss. Seit 2001 ist Rainer Röcken Kreistagsabgeordneter und in dessen Funktion Mitglied in verschiedenen Ausschüssen – aktuell im Jugendhilfeausschuss und Kreisausschuss. Darüber hinaus ist er seit 2016 als zweiter stellvertretender Landrat einer von drei repräsentativen Vertretern des Landrates. Zu seinen bisherigen Ehrungen gehören unter anderem: 2006 Die Ehrennadel in Silber der Gemeinde Lahstedt, 2012 Ehrung für zehn Jahre ununterbrochene Mitgliedschaft im Kreistag sowie die Ehrung durch den niedersächsischen Städte- und Gemeindebund für 20- beziehungsweise 30-jährige Ratsmitgliedschaft.

Bei seiner kommunalpolitischen Tätigkeit habe sich der Christdemokrat Rainer Röcken für die Entwicklung der Gemeinde Ilsede und des Landkreises Peine engagiert und sich insbesondere für den Erhalt der drei Grundschulen in den Ortschaften Adenstedt, Gadenstedt und Groß Lafferde eingesetzt. Als Ortsbürgermeister von Groß Lafferde sei er für die Organisation und Durchführung des Lafferder Marktes, einem der größten Krammärkte Norddeutschlands, verantwortlich. Zudem sei der 63-Jährige seit 2002 Präsident der Bauernthinggemeinschaft Groß Lafferde und dort 27 Jahre im Vorstand tätig.

„Als Präsident der Bauernthinggemeinschaft organisiert und gestaltet Rainer Röcken den jährlich zur Karnevalszeit stattfindenden ‚Bauernthing‘, erläuterte Franz Einhaus. Außerdem sei Rainer Röcken 2. Vorsitzender des SV Teutonia Groß Lafferde mit rund 650 Mitgliedern. „Darüber hinaus ist er Mitglied in zahlreichen weiteren Vereinen, wie beispielsweise der Junggesellschaft Groß Lafferde, dem Heimat- und Kulturverein, der Freiwilligen Feuerwehr, dem Spielmannszug, dem MTV Groß Lafferde, dem Männergesangsverein, der Kyffhäuserkameradschaft und dem Hüttenverein Stahl und Eisen“, zeigte sich Landrat Einhaus beeindruckt.

Von der Redaktion