Gegenwind nervt Radfahrer. Da passt es, dass die Wito mit dem Lieblingsrouten-Wettbewerb dem Radfahren in der Region reichlich Rückenwind verpassen will. Im April hatte sie daher dazu aufgerufen, schöne lokale Rundkurse einzureichen, die Interessierte bei Feierabendtouren oder Familienausflügen nachfahren können. Die Resonanz war gut, rund 50 Peiner Touren gingen ein, die Appetit machen, aufs Rad zu steigen. Von der „Ilseder Sieben-Wasser-Tour“ bis zum „Feierabend im Nordkreis“: Die Wito hat sie getestet und bereits auf ihrer Internetseite übersichtlich zusammengestellt. Ein Teil der Routen hat es zudem bereits in den neuen Flyer „Lieblings-Radschwärmer“ geschafft.

„Das Projekt soll auch Neubürger und die Menschen erreichen, die das Fahrradfahren in ihrem direkten Wohnumfeld noch nicht für sich entdeckt haben oder denen es an guten Routenvorschlägen fehlt“, betont Wito-Projekt-Koordinatorin Inga Heine. Freitag hatte die Wito zur Preisverleihung auf den Walderlebnispfad Zweidorfer Holz geladen, die Veranstaltung war zugleich quasi die Eröffnung für die Lieblingsrouten.

Kinderfahrrad-Anhänger war der Hauptpreis

Die von Martin Fricke führt von Vöhrum aus an der Fuhse entlang bis zur Eixer Mühle weiter bis nach Röhrse und entlang des Hämeler Walds bis nach Vöhrum zurück. „Rund um Röhrse“ hat er die abwechslungsreiche Tour genannt, mit der er den Hauptpreis gewann: einen Kinderfahrrad-Anhänger. Das passt. Fricke holte den Preis mit seinen Kindern Amelie (8) und Jonas (10) ab und lobte den Wettbewerb: „Ich fand es toll, dadurch Ecken im Peiner Land kennenzulernen, die ich bisher noch nicht kannte.“

Martin Fricke (rechts) und seine Kinder durften sich über einen Kinderanhänger freuen. Quelle: Wito

Über Platz zwei freuten sich der Wipshäuser Lennart Lühn und seine Mutter Claudia Drescher-Lühn. Sie hatten eine knapp 32 Kilometer lange „Wälder-und-Seen-Tour“ durch den östlichen Teil der Gemeinde Edemissen zusammengestellt. „Wir wollten zeigen, wie schön es rund um unseren Heimatort ist. Eigentlich ist die ganze Gemeinde Edemissen ein Fahrrad-Paradies“, sagte der 38-Jährige. Die beiden reicherten ihre Beschreibung mit interessanten Geschichtsdetails von Passagen der Strecke an. Das wurde belohnt: Mit einem Fahrrad-Navi. Der könnte vielleicht bei den nächsten größeren Touren von Lennart Lühn zum Einsatz kommen. „Ich würde gerne einmal am Elbe-Seitenkanal bis nach Lüneburg fahren oder eine Tour durch die Altmark in Brandenburg machen“, verriet er.

Bürgermeister entdeckte per Rad versteckte Schönheiten

Ebenfalls über ein Navigationsgerät freuen durfte sich Hans-Joachim Kloster, dessen Tour „Zum Peiner Freischießen“ Platz drei holte. Elli Ebeling aus Groß Ilsede gewann einen Fahrradhelm für ihre „Große Ilsede-Rundtour“. Den gleichen Preis erhielt Christina Jeske für ihre „Kleine Edemissen-Eickenrode-Tour“.

Peiner Rad-Projekt erhielt Fördergeld Um Radfahren attraktiver zu machen, hat der Regionalverband Großraum Braunschweig das Förderprogramm „Raus aufs Rad“ ins Leben gerufen. 40 000 Euro standen zur Verfügung, die an zehn Projekte vergeben wurden – auch das Lieblingsrouten-Konzept des Peiner Projekts „Lokal vernetzt – Radrouten im Peiner Land“ kam in den Genuss einer Förderung. 9250 Euro gingen nach Peine.

Die Gratulanten und der Sieger. Das Foto zeigt (von links): Inga Heine (Wito), Klaus Saemann (Peiner Bürgermeister), Matthias Adamski (Wito), Manuela Hahn (Regionalverband), Joachim Hansmann (Verein Walderleben), Martin Fricke (Hauptpreis-Gewinner) und Andreas Baderschneider (Landesforsten). Quelle: Wito

Zu den prominenten Gratulanten gehörten unter anderem Wito-Geschäftsführer Matthias Adamski, Wendeburgs Bürgermeister Gerd Albrecht ( CDU), Landkreis-Baurat Christian Mews, der stellvertretende Landrat und Landtagsabgeordnete Matthias Möhle ( SPD), RGB-Verbandsrätin Manuela Hahn, Landesforsten-Forstamtsleiter Andreas Baderschneider und Peines Bürgermeister Klaus Saemann ( SPD). Der verriet zum Beispiel: „Mit dem Rad habe auch ich schon so manche versteckte schöne Ecke in Peine gefunden, die mir ohne die bereits vorhandenen Fahrradrouten verborgen geblieben wäre.“ Darum setze er sich auch gerne für die Radverkehrsentwicklung in der Stadt Peine ein. Der Stadt-Chef verwies zum Beispiel darauf, dass der Rat der Einrichtung einer doppelstöckigen Parkmöglichkeit am Bahnhof zugestimmt hat, wo Räder sicher abgestellt werden können. Auch das macht das Radfahren attraktiver.

Von Christian Meyer