Die Peiner haben auch in der Corona-Krise fleißig Blut gespendet, doch auch sie konnten nicht verhindern, dass bundesweit die Blutkonserven bedrohlich knapp werden. Deshalb ruft der DRK-Blutspendedienst auch die Peiner zum Spenden auf.

Mangel an Blutkonserven - An den treuen Peinern liegt es nicht, doch es fehlen Blutspenden

