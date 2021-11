Datenschutzerklärung ZVG

Datenschutzhinweise

Wir sind verantwortlich für den Umgang mit Ihren Daten, die wir nach den Vorgaben der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) verarbeiten. Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur verarbeitet, sofern eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie zuvor eingewilligt haben.

1. Anwendungsbereich

Durch die nachfolgenden Hinweise erfahren Sie, welche personenbezogenen Daten während Ihres Besuchs auf unserer Website und bei der Inanspruchnahme unserer Leistungen und Angebote erhoben werden und wie wir diese verarbeiten. Alle nachfolgenden Angaben beziehen sich dabei grundsätzlich auf die Nutzung der digitalen Angebote über PC, Smartphones, Tablets sowie alle weiteren internetfähigen, mobilen oder stationären Endgeräte.

2. Verantwortlicher

Der im Impressum genannte Verantwortliche ist ein Unternehmen der

Zeitungs-Vertriebs-GmbH Peine

Ilseder Str. 54

31226 Peine

3. Datenschutz

Wenn Sie eine Frage zum Datenschutz haben, erreichen Sie den Datenschutz per E-Mail unter oder per Post unter

Zeitungs-Vertriebs-GmbH Peine

Ilseder Str. 54

31226 Peine

4. Verarbeitung Ihrer Daten beim Besuch unserer Seiten

4.1 Erstellung von Logfiles

Mit Aufruf unserer Website erfassen wir durch ein automatisiertes System bestimmte Daten und Informationen über Ihren Besuch. Diese werden in den Logfiles des Servers gespeichert.

Folgende Daten können hierbei erhoben werden:

Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version

Das von Ihnen genutzte Betriebssystem

Den Internet-Service Provider

Ihre IP-Adresse

Datum und Uhrzeit des Zugriffs

Websites, von denen Ihr System auf unsere Internetseite gelangt (Referrer)

Websites, die von Ihrem System über unsere Website aufgerufen werden

Zur Auslieferung der Inhalte unserer Website, zur Gewährleistung der Funktionsfähigkeit unserer informationstechnischen Systeme und der Optimierung unserer Internetseite verarbeiten wir personenbezogene Daten. Die Daten der Logfiles werden dabei getrennt von anderen personenbezogenen Daten der Nutzer gespeichert.

4.2 Verarbeitung Ihrer Daten aus Formularen unserer Seiten

a. Pflichtangaben

In unseren Formularen sind bestimmte Datenfelder als Pflichtangaben mit (*) bezeichnet. Die Bereitstellung dieser Daten ist gesetzlich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss, die gewünschte Dienstleistung oder den angegebenen Zweck erforderlich. Die Bereitstellung liegt in Ihrem Ermessen. Zu den Folgen einer Nichtbereitstellung von Pflichtangaben siehe Ziffer 4.2 b.

b. Folgen des Nicht-zur-Verfügung-stellens der Daten

Ist die Bereitstellung Ihrer Daten für einen Vertragsabschluss, die gewünschte Dienstleistung oder den angegebenen Zweck erforderlich, kann ohne eine Bereitstellung der Daten weder ein Vertrag erfüllt noch die gewünschte Dienstleistung erbracht oder ein angegebener Zweck erreicht werden.

Ohne die Bereitstellung Ihrer Daten (Pflichtangaben) können Sie unsere Dienste nicht nutzen, z.B. Lesen des E-Papers, Lesen von bezahlpflichtigen Inhalten auf unseren Websites, Kommentieren und Bewerten, Teilnahme an Votings und Gewinnspielen oder die Nutzung unseres Leserservices.

4.3 Wann und wofür werden Ihre Daten verarbeitet?

a. Kontaktanfragen

Zur Beantwortung Ihrer Kontaktanfragen verarbeiten wir Ihre Angaben (Art.6 Abs.1 lit. a und b DSGVO). Dazu sind Ihr Name und Ihre postalische Adresse bzw. Ihre E-Mail-Adresse erforderlich, um Ihr Anliegen bearbeiten und auf dem entsprechenden Kommunikationsweg beantworten zu können.

Die Angaben aus Ihrer Kontaktanfrage speichern wir nach Beantwortung der Anfrage für den Fall weiterer Nachfragen. Ihre Daten werden gelöscht, falls es sich nicht um Handels- oder Geschäftsbriefe handelt, diese speichern wir für sechs bzw. 10 Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB, § 147 Abs.3 AO, § 6 Abs.1 lit. c DSGVO).

b. Registrierung und Nutzung Ihres Onlinekontos/ Single Sign On

Wir verarbeiten Ihre erforderlichen Registrierungsdaten sowie die im Rahmen Ihrer Nutzung freiwillig mitgeteilten weiteren Daten für die Einrichtung und Ihre Nutzung Ihres Online-Kontos und die damit zusammenhängenden Funktionen, für Ihre Online-Bestellungen/Abonnements und die Teilnahme an Votings, Gewinnspielen, Kommentierungen und Bewertungen. (Art. 6 Abs.1 lit. a und b DSGVO).

Die Registrierungsangaben für Ihr Online-Konto speichern wir, bis Sie einen Antrag auf Löschung Ihres Online-Kontos bei uns eingereicht haben, soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Für die Aufhebung des Kontos genügt eine E-Mail an s.schmeichel@zustell-logistik.de.

Hinterlassen Sie Kommentare oder sonstige Beiträge unter unseren Artikeln, wird Ihre IP-Adresse auf Grundlage unseres berechtigten Interesses im Sinne des Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO gespeichert. Dies erfolgt zu unserer Sicherheit, falls jemand in Kommentaren oder sonstigen Beiträgen widerrechtliche Inhalte hinterlässt. Hierzu zählen u.a. Beleidigungen, politische Propaganda, etc.

c. Bestellungen und Abonnements

Bei Bestellungen (Waren, Abonnements, etc.), die telefonisch, schriftlich, persönlich, per Online-Formular oder per E-Mail bei uns eingehen, oder bei sonstigen vertragsbezogenen Anfragen, verarbeiten wir Ihre Adress-, Registrierungs-, Kommunikations-, Abonnenten-/Kauf- und Finanzdaten zunächst zur Abwicklung der Bestellung und zur Rechnungstellung (Art.6 Abs.1 lit. b DSGVO).

Ihre für die Bestellung relevanten Daten speichern wir nach Abschluss der Bestellung bzw. des Abonnements nach den gesetzlichen Vorschriften für sechs Jahre bzw. zehn Jahre (§ 257 Abs. 4 HGB, § 147 Abs.3 AO, § 6 Abs.1 lit. c DSGVO).

d. Bonitätsprüfung

Zum Zweck der Entscheidung über die Begründung eines Vertrages (Bestellung/Abonnement, z.B. bei einer Bundle-Bestellung, d.h. Bestellung von Abonnement und mobilem Endgerät) können wir zur Ermittlung von Bonitäts- und Ausfallrisiken im Internetverkauf, Auskunfteien (z.B. SCHUFA) konsultieren und unter Verwendung Ihrer dafür benötigten personenbezogenen Daten Bonitätsauskünfte einholen (Art.6 Abs.1 lit. f DSGVO, § 31 BDSG). Dabei wird ein Wahrscheinlichkeitswert über die Zahlungsfähigkeit bzw. Zahlungswilligkeit verwendet, der auf Basis wissenschaftlich anerkannter mathematisch-statistischer Verfahren berechnet wird und wobei auch Anschriftendaten genutzt werden können. Ihre schutzwürdigen Belange werden gemäß den gesetzlichen Bestimmungen berücksichtigt.

e. Kundenanalyse und Werbung zu unseren Verlagsprodukten und -angeboten

• Kundenanalysen

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten aus Bestellungen, Abonnements und außerhalb des Internet erhobene Daten im gesetzlich zulässigen Umfang für Kundenanalysen, um die Wünsche unserer Kunden besser kennenzulernen und unser Angebot und unsere Werbung zu optimieren (aufgrund Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO bzw. im Rahmen unseres berechtigten Interesses Art.6 Abs.1 lit. f DSGVO). Die Analysen erfolgen regelmäßig pseudonymisiert auf der Basis einer Kundennummer.

• E-Mail-Werbung / Newsletter

Mit Ihrer Einwilligung senden wir Ihnen unseren E-Mail-Newsletter und weitere E-Mail-Werbung mit Informationen über unsere interessanten Verlagsprodukte und -angebote zu (Art.6 Abs.1 lit. a DSGVO, § 7 Abs.2 Nr.3 UWG). Bei Vorliegen der Voraussetzungen des § 7 Abs. 3 UWG dürfen wir Ihnen die oben erwähnten Newsletter auch ohne Ihre Einwilligung zusenden. Selbstverständlich können Sie Ihre Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen bzw. der Verarbeitung Ihrer Daten zu Werbezwecken widersprechen.

Zur Einholung Ihrer Einwilligung verwenden wir online das sog. Double-Opt-in-Verfahren, um zu vermeiden, dass unser Newsletter bzw. weitere E-Mail-Werbung an E-Mail-Adressen von Personen versendet wird, die dies nicht angefordert haben. Hierbei wird auch Ihre IP-Adresse erfasst und zu Dokumentationszwecken gespeichert (Art.6 Abs.1 lit. c, Art.7 Abs.1 DSGVO).

• Gewinnspiele und Verkaufsförderungsmaßnahmen

Wenn Sie an unseren Gewinnspielen oder Verkaufsförderungsmaßnahmen teilnehmen, verarbeiten wir Ihre Daten zur Durchführung des Gewinnspiels oder der Verkaufsförderungsmaßnahme (Art.6 Abs.1 lit. b DSGVO) und für Werbung per Post für unsere interessanten Verlagsprodukte und -angebote (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

• Speicherdauer bei Werbung

Ihre für Werbezwecke erhobenen Daten speichern wir, solange der Werbezweck fortbesteht bzw. bis uns ein Widerruf Ihrer Einwilligung oder Ihr Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten für Werbezwecke erreicht. Auskunft über die Dauer der Speicherung Ihrer Daten erhalten Sie individuell durch Anfrage bei unserer Datenschutzbeauftragten (siehe Ziffer 3).

f. Karriereseite

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die Sie in das Online-Bewerbungsformular auf www.madsack.de/Karriere eingeben zu Zwecken der Personaleinstellung sowie zur Abwicklung des Bewerbungsverfahrens auf Basis von Art. 88 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 26 BDSG.

Die mit (*) gekennzeichneten Angaben sind Pflichtangaben im Bewerbungsformular und notwendig, um uns die Durchführung des Bewerbungsverfahrens sowie eine Entscheidung über eine Einstellung und somit einen Vertragsabschluss mit Ihnen zu ermöglichen. Wenn Sie diese personenbezogenen Daten nicht eingeben, können wir Ihre Bewerbung nicht bearbeiten und berücksichtigen.

Ihre Daten werden bis zu sechs Monate nach Abschluss des Bewerbungsverfahrens (ab dem Tag, an dem wir die Mitteilung unserer Entscheidung betreffend der Bewerbung gesendet haben) gespeichert. Dies ist notwendig zum Zweck der Aufbewahrung von Beweisen für den eventuellen Fall einer späteren Diskriminierungsklage nach dem AGG, was der Wahrung unseres berechtigten Interesses dient (Art. 6 Abs.1 lit. f DSGVO).

Sollte Ihre Bewerbung erfolgreich sein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten zum Zweck der Erfüllung des mit Ihnen abgeschlossenen Arbeitsvertrages verarbeiten. Grundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Art. 88 Abs. 1 DSGVO i.V.m. § 26 BDSG.

4.4 Verlängerung der Speicherfristen

Die in diesen Datenschutzhinweisen angegebenen Speicherfristen können sich entsprechend verlängern, wenn im Einzelfall, insbesondere wenn die Daten für verschiedene Zwecke verarbeitet werden, eine längere gesetzliche oder vertragliche Aufbewahrungsfrist besteht.

5. Cookies

5.1 Was sind Cookies und wofür werden sie verwendet?

„Cookies“ sind kleine Dateien, die wir mittels Ihres Webbrowsers oder anderen Programmen auf Ihr Endgerät übermitteln. Diese werden lokal auf Ihrem Endgerät abgelegt und für einen späteren Abruf bereitgehalten.

Sitzungs-Cookies werden nur für die jeweilige Sitzung eingesetzt. Sie speichern Informationen über den Benutzernamen, die Benutzerrechte, die Gültigkeit der Sitzung und bei der Verwendung der Suchfunktion die Suchbegriffe. Diese Cookies werden nach dem Beenden der Sitzung, d.h. nach dem Verlassen unserer Website oder mit dem Schließen des Browserfensters wieder gelöscht.

Andere Cookies verbleiben für einen längeren Zeitraum (bis zu 12 Monate) auf Ihrem Endgerät und ermöglichen uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (persistente Cookies).

Auf welcher Rechtsgrundlage wir und ggf. unsere Dienstleister Ihre personenbezogenen Daten mit Hilfe von Cookies verarbeiten, hängt davon ab, ob wir Sie um eine Einwilligung bitten. Falls dies zutrifft und Sie in die Nutzung von Cookies einwilligen, ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung Ihrer Daten die erklärte Einwilligung. Andernfalls werden die mithilfe von Cookies verarbeiteten Daten auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B. technisch erforderliche Cookies zur fehlerfreien Darstellung unserer Websites) verarbeitet oder, wenn der Einsatz von Cookies erforderlich ist, um unsere vertraglichen Verpflichtungen zu erfüllen.

Verarbeitung von Cookie-Daten auf Grundlage einer Einwilligung: Bevor wir Daten im Rahmen der Nutzung von Cookies verarbeiten oder verarbeiten lassen, bitten wir die Nutzer um eine jederzeit widerrufbare Einwilligung. Bevor die Einwilligung nicht ausgesprochen wurde, werden allenfalls Cookies eingesetzt, die für den Betrieb unseres Onlineangebotes erforderlich sind. Deren Einsatz erfolgt auf der Grundlage unseres berechtigten Interesses und des Interesses der Nutzer an der erwarteten Funktionsfähigkeit unseres Onlineangebotes.

5.2 Cookie-Management und Consent-Management-Platform

Wir stellen Ihnen eine Consent-Management-Platform (CMP) zur Verfügung. Über diese CMP haben Sie die Möglichkeit, Ihre Zustimmung zu Cookies und ähnlichen Technologien individuell zu konfigurieren. Diese Einstellungsmöglichkeiten können Sie hier vornehmen:

Cookie-Einstellungen

Die dafür notwendige Technologie beziehen wir von dem Unternehmen Sourcepoint, Inc. Dieses Unternehmen ist als Auftragsverarbeiter eingebunden, der Datenaustausch mit Sourcepoint ist über sogenannte Standardvertragsklauseln geregelt.

Um sich Ihre Wahl hinsichtlich Cookies und ähnlichen Technologien zu merken, setzt Sourcepoint Cookies und ähnliche Technologien ein. Hierbei handelt es sich um technisch notwendige Speicherungen, ohne die es nicht möglich ist, Ihre Auswahl dauerhaft zu speichern. Rechtsgrundlage für den Einsatz der CMP ist unser berechtigtes Interesse (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO).

Grundsätzlich haben Sie auch die Möglichkeit, Cookies direkt in Ihrem Browser zu deaktivieren. Bitte informieren Sie sich bezüglich dieser Funktionalität direkt bei Ihrem Browserhersteller.

6. Webtracking (pseudonymisiert oder anonymisiert)

Auf Grundlage Ihrer Einwilligung erfolgt ein Webtracking zur Analyse der Funktionsweise und Nutzung unserer Website durch Sie.

6.1 Google Analytics

Für unsere Websites benutzen wir Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Ireland Limited („Google“) auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO. Google Analytics verwendet Cookies, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert.

Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf unserer Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.

In unserem Auftrag wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website anonymisiert auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Analysedienste für uns zu erbringen.

Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten erfahren Sie auf den Webseiten von Google: policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de, policies.google.com/technologies/ads?hl=de, adssettings.google.com/anonymous

6.2 Web-Tracking in unserem E-Paper

Mit Ihrer Zustimmung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) erheben wir anonymisiert Daten über Nutzerverhalten in unserem E-Paper. Sie können das Web-Tracking in unserem E-Paper jederzeit deaktivieren. Dafür gehen Sie unter iOS wie folgt vor: Einstellungen > Datenschutz > Anonyme Nutzungsstatistiken zulassen > Button zur Deaktivierung bedienen

Unter Android gehen Sie wie folgt vor: App E-Paper öffnen > Menü > Datenschutz > Anonyme Nutzungsstatistiken zulassen > Button zur Deaktivierung bedienen

Im Web E-Paper gehen Sie wie folgt vor: Web E-Paper öffnen > Privatsphäre Einstellungen (unten rechts) > Haken bei „Google Tag Manager“ und „Google Anaytics“ entfernen und mit Speichern bestätigen.

6.3 Crashlytics/Answers

Crashlytics/Answers wird zur Aufzeichnung von App-Installationen und App-Abstürzen der News-App- und E-Paper-App-Nutzer verwendet. Mit Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO) werden Mobile Ad IDs, Installation UUIDs, Android IDs und IP Adressen gespeichert. Die IP-Adresse wird zur Feststellung der Geoinformationen des Nutzers ausgelesen. Answers bewahrt die Identifizierungsdaten für 180 Tage auf. Es werden keine Klarnamen oder Email-Adressen ausgelesen.

Link zu den Privatsphäre- und Sicherheitsinformationen von Crashlytics/Answers: https://docs.fabric.io/apple/fabric/data-privacy.html#fabric-will-be-gdpr-ready

6.4 JetPack (WordPress Stats)

das Plugin Jetpack (hier die Unterfunktion „Wordpress Stats“), welches ein Tool zur statistischen Auswertung der Besucherzugriffe einbindet und von Automattic Inc., 60 29th Street #343, San Francisco, CA 94110, USA. Jetpack verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die, aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO) eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen.

Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Onlineangebotes werden auf einem Server in den USA gespeichert. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden, wobei diese nur zu Analyse- und nicht zu Werbezwecken eingesetzt werden. Weitere Informationen erhalten Sie in den Datenschutzhinweise von Automattic: https://automattic.com/privacy/ und Hinweisen zu Jetpack-Cookies: https://jetpack.com/support/cookies/.

6.5 Web-Tracking in der News-App

Mit Ihrer Zustimmung (Art. 6 Abs. lit. a DSGVO) erheben wir anonymisiert Daten über Nutzerverhalten in unserer News-App. Sie können das Web-Tracking in unserer News-App jederzeit deaktivieren. Dafür gehen Sie unter iOS oder Android wie folgt vor: App öffnen > Menü öffnen > Allgemeines > Datenschutz > Button zur Deaktivierung „Google Analytics“ bedienen.

6.6 AudienceProject

Anbieter von AudienceProject ist AudienceProject ApS Ryesgade 3f, 2200 Copenhagen N, Denmark.

Auf dieser Website werden aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) mit der Technologie von AudienceProject Daten zu Markt- und Medienforschungszwecken erhoben.

Link Datenschutzhinweise: https://privacy.audienceproject.com/de-DE/for-users/privacy-policy

Link zum Opt-Out: https://privacy.audienceproject.com/de-DE/for-users/opt-out

6.7 Nutzung des Messverfahrens der INFOnline GmbH

Unsere Website nutzt das skalierbare zentrale Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH (https://www.INFOnline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer Angebote. Die Messung mittels des Messverfahrens SZMnG durch die INFOnline GmbH erfolgt im Rahmen Ihrer Zustimmung (Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Ziel der Nutzungsmessung ist es, die Anzahl der Besuche auf unserer Website, die Anzahl der Websitebesucher und deren Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – zu bestimmen und somit marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.

Für alle Digital-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von Werbeträgern e.V. (IVW – http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft Online-Forschung e.V. (AGOF - http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e.V. (agma - http://www.agma-mmc.de) zu Reichweiten weiter verarbeitet und mit dem Leistungswert „Unique User“ veröffentlicht sowie von der IVW mit den Leistungswerten „Page Impression“ und „Visits“. Diese Reichweiten und Statistiken können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden.

Die SZM-Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder einen Cookie mit der Kennung „ioam.de“, „ivwbox.de“, ein LocalStorage Objekt oder eine Signatur, die aus verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. IP-Adressen werden nur in anonymisierter Form verarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung oder weitere Verarbeitung der ungekürzten IP-Adressen. Die gekürzte IP-Adresse wird maximal 60 Tage gespeichert. Sie erhalten über das System keine Werbung. Weitere Informationen zum SZM-Verfahren finden Sie auf der Website der INFOnline GmbH (https://www.infonline.de), die das SZM-Verfahren betreibt, der Datenschutzwebsite der AGOF (http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebsite der IVW (http://www.ivw.eu).

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link widersprechen: https://optout.ioam.de

Um einen Ausschluss von der Messung zu garantieren, ist es technisch notwendig, ein Cookie zu setzen. Sollten Sie die Cookies in Ihrem Browser löschen, ist es notwendig, den Opt-Out-Vorgang unter dem oben genannten Link zu wiederholen.

6.8 Nutzungsbezogene Online-Werbung

Um Ihnen beim Besuch unserer Website nutzerbezogene Werbung anzeigen zu können, die zu Ihren Interessensgebieten passt, arbeiten wir mit Drittwerbegesellschaften zusammen. Diese sammeln, nach Ihrer Zustimmung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO), mit Hilfe von Cookies Informationen über Ihr Nutzungsverhalten auf unserer und auf anderen Websites. Durch diese Daten sind wir in der Lage, die Werbeeinblendung für Sie zu optimieren und auf Ihre prognostizierten Interessen auszurichten.

Folgende Unternehmen verarbeiten zur Auslieferung von nutzungsbasierter Online-Werbung – auch mit Hilfe von Cookies – Informationen:

Affilinet GmbH, Sapporobogen 6 – 8, 80637 München, Deutschland. Weitere Informationen zu Affilinet finden Sie in den Datenschutzhinweisen unter http://modules.affili.net/consent/publisher/842644

Amazon Europe Core S.à.r.l., 5 Rue Plaetis, L-2338 Luxemburg, Luxemburg. Weitere Informationen zu Amazon finden Sie in den Datenschutzhinweisen unter https://www.amazon.de/gp/help/customer/display.html?nodeId=3312401.

AWIN AG, Eichhornstraße 3, 10785 Berlin, Deutschland. Weitere Informationen zu AWIN finden Sie in den Datenschutzweisen unter https://www.awin.com/de/rechtliches/privacy-policy

emetriq GmbH, Vorsetzen 35, 20459 Hamburg, Deutschland. Weitere Informationen unter https://www.emetriq.com/datenschutz/

Google Ireland Limited. (DoubleClick for Publishers, Doubleclick for AdSense, AdWords), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland. Weitere Informationen unter: https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de

Improve Digital Interantion B.V., (1119 PX) Schiphol-Rijk, Beechavenue 182, Niederlande. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.improvedigital.com/platform-privacy-policy/

Index Exchange Inc., 74 Wingold Avenue, Toronto, ON M6B 1P5, Kanada. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.indexexchange.com/privacy/

OpenX Technologies, Inc., 888 East Walnut Street, 2nd Floor, Pasadena, CA 91101, USA. Sie können der Verarbeitung widersprechen unter www.youronlinechoices.com.

Outbrain, Outbrain Inc., 39 West 13th Street, 3rd floor, New York, NY 10011, USA. Weitere Informationen unter: https://www.outbrain.com/legal/privacy#privacy-policy

Rubicon, Rubicon Project, Inc., 12181 Bluff Creek Drive, 4th Floor, Los Angeles, CA 90094. Weitere Informationen finden Sie unter https://rubiconproject.com/rubicon-project-advertising-technology-privacy-policy/#YourOpt-OutChoices

RND Native Ads, August-Madsack-Straße 1. 30559 Hannover. Opt-Out unter: https://app.rnd-native.de/ext/opt/check

Seeding Alliance GmbH, Gustav-Heinemann-Ufer 74b, 50825 Köln, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: http://seeding-alliance.de/datenschutz/

Smart AdServer, 66 rue de la Chaussée d’Antin, 75009 Paris, Frankreich. Weitere Informationen finden Sie unter: https://smartadserver.com/end-user-privacy-policy/

Teads Deutschland GmbH, Poststr. 6, 20354 Hamburg, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://teads.tv/privacy-policy/

Transmatico GmbH, Attilastr. 16, 12529 Schönefeld, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.transmatico.com/de/datenschutzerklaerung/

Xandr (vormals Appnexus), ein Dienst der AT&T Inc. mit Hauptsitz in den USA. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.xandr.com/privacy/; https://www.xandr.com/privacy/platform-privacy-policy/; https://www.xandr.com/privacy/cookie-policy/

YOC AG, Greifswalder Str. 212, 10405 Berlin, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter https://yoc.com/de/datenschutz/

Pure Local Media GmbH, Ottostraße 62, 50823 Köln, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://ads.purelocalmedia.de/privacy.php?lang=0

Yieldlab AG, Colonnaden 41, 20354 Hamburg, Deutschland. Weitere Informationen finden Sie unter: https://yieldlab.com/datenschutz/

PubMatic, Inc., 305 Main Street, First Floor, Redwood City, CA 94063, US. Weitere Informationen finden Sie unter: https://pubmatic.com/legal/privacy/

Nähere Informationen zu nutzungsbasierter Online-Werbung sowie die Möglichkeiten zur Deaktivierung nutzungsbasierter Online-Werbung finden Sie unter www.meinecookies.org oder www.youronlinechoices.com oder Sie widerrufen Ihre hierzu erteilte Einwilligung im

Cookie-Manager

7. Sonstige Dienste

7.1 Google Fonts

Bei einem Besuch auf unserer Website werden mit Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO) von den Google-Servern Schriftarten geladen, um sie auf dieser Website anzeigen zu können, sofern diese Schriftart nicht bereits schon im Browser-Zwischenspeicher ist. Für die dortige Verarbeitung der Daten, die bei der Anfrage Ihres Browsers gesendet werden, ist Google zuständig. Hierbei wird Ihre IP-Adresse erhoben.

Informationen über Google Fonts : https://fonts.google.com/about, ebenso wie Googles Datenschutzhinweise: https://www.google.com/policies/privacy/.

7.2 MyFonts Counter

Im selben Interesse wie der Einsatz von GoogleFonts nutzen wir Monotype Imaging Holdings Inc., 600 Unicorn Park Drive, Woburn, MA 01801 USA. Weitere Informationen unter https://www.monotype.com/legal/privacy-policy/web-font-tracking-privacy-policy/.

7.3 Google reCAPTCHA

Wir sichern die Übermittlung von Formularen durch den Service reCAPTCHA des Unternehmens Google Inc. ab (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Mittels reCAPTCHA treffen wir die Unterscheidung, ob die erfolgte Eingabe durch eine natürliche Person erfolgt oder missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte Verarbeitung erfolgt ist. Der Service inkludiert den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google. Hierfür gelten die abweichenden Datenschutzbestimmungen von Google Inc. Weitere Informationen zu den Datenschutzrichtlinien von Google Inc. finden Sie unter http://www.google.de/intl/de/privacy oder https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/

8. Telegram

Mit dem Versenden einer Startnachricht an uns willigen Sie gemäß Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Benutzername, Name und Vorname, Messenger-ID, Profilbild, Nachrichten) zu der direkten Kommunikation und der dafür erforderlichen Datenverarbeitung unter Nutzung von Telegram verwenden. Für die Nutzung dieses Dienstes wird ein bestehendes Messaging Konto bei Telegram benötigt.

Ihre Einwilligung in diese Datenverarbeitung ist jederzeit durch Eingabe von „STOP“ im Telegram-Messenger widerrufbar.

Um alle in Verbindung mit Telegram von Ihnen bei unserem Dienstleister gespeicherten Daten entfernen zu lassen, senden Sie eine Nachricht mit dem Text „ALLE DATEN LOESCHEN“ über den Telegram-Messenger oder eine E-Mail an unsere Datenschutzbeauftragte (siehe Ziffer 3.).

Verantwortlicher Anbieter des Messengers ist bei Telegram die Telegram Messenger LLP 71-75 Shelton Street, Covent Garden, London, United Kingdom mit den Datenschutzhinweisen abrufbar unter https://telegram.org/privacy

Wir haben weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch Telegram.

Wir nutzen für das Messenger-Management den Dienstleister MessengerPeople. Mehr Informationen und die Datenschutzerklärung von MessengerPeople finden Sie unter https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/

MessengerPeople kann bei Telegram hinterlegte personenbezogene Daten nutzen, insbesondere Vor- und Nachname, Endgerät, Profilbild und die über MessengerPeople ausgetauschten Nachrichten.

9. Notify

Mit dem Aktivieren des Channels „PAZ-Online“ willigen Sie gemäß Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Benutzername, Messenger-ID, Profilbild, Nachrichten) zu der direkten Kommunikation und der dafür erforderlichen Datenverarbeitung unter Nutzung von Notify verwenden. Für die Nutzung dieses Dienstes wird ein bestehendes Messaging Konto bei Notify benötigt.

Ihre Einwilligung in diese Datenverarbeitung ist jederzeit durch Deaktivieren des Channels im Notify-Messenger widerrufbar.

Um alle in Verbindung mit Notify von Ihnen bei unserem Dienstleister gespeicherten Daten entfernen zu lassen, senden Sie eine Nachricht mit dem Text „ALLE DATEN LOESCHEN“ über den Notify-Messenger oder eine E-Mail an unsere Datenschutzbeauftragte (siehe Ziffer 3.).

Verantwortlicher Anbieter des Messengers ist bei Notify die MessengerPeople, Seidlstrasse 8, 80335 München, Deutschland mit den Datenschutzhinweisen abrufbar unter https://www.messengerpeople.com/de/notify-datenschutzerklaerung/

Wir haben weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch Notify.

Wir nutzen für das Messenger-Management den Dienstleister MessengerPeople. Mehr Informationen und die Datenschutzerklärung von MessengerPeople finden Sie unter https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/

MessengerPeople kann bei Notify hinterlegte personenbezogene Daten nutzen, insbesondere Vor- und Nachname, Endgerät, Profilbild und die über MessengerPeople ausgetauschten Nachrichten.

10. Facebook Messenger

Mit dem Versenden einer Startnachricht an uns willigen Sie gemäß Art. 6 Abs.1 lit. a DSGVO ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten (z.B. Benutzername, Name und Vorname, Profil-ID, Profilbild, Nachrichten) zu der direkten Kommunikation und der dafür erforderlichen Datenverarbeitung unter Nutzung von Facebook Messenger verwenden. Für die Nutzung dieses Dienstes wird ein bestehendes Messaging Konto bei Facebook benötigt.

Verantwortlicher Anbieter des Messengers ist bei Facebook Messenger die Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA mit den Datenschutzhinweisen abrufbar unter facebook.com/about/privacy

Wie weisen darauf hin, dass Facebook Messenger personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation) erhält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (z.B. USA) verarbeitet werden. Weitere Informationen zum Datenschutz bei Facebook Messenger erhalten Sie unter https://www.facebook.com/about/privacy. Wir haben weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch Facebook.

Ihre Einwilligung in diese Datenverarbeitung ist jederzeit durch Eingabe von „STOP“ im Facebook Messenger widerrufbar.

Um alle in Verbindung mit Facebook Messenger von Ihnen bei unserem Dienstleister gespeicherten Daten entfernen zu lassen, senden Sie eine Nachricht mit dem Text „ALLE DATEN LOESCHEN“ über den Facebook Messenger oder eine E-Mail an unsere Datenschutzbeauftragte (siehe Ziffer 3.).

Wir nutzen für das Messenger-Management den Dienstleister MessengerPeople. Mehr Informationen und die Datenschutzerklärung von MessengerPeople finden Sie unter https://www.messengerpeople.com/de/datenschutzerklaerung/

MessengerPeople kann bei Facebook hinterlegte personenbezogene Daten nutzen, insbesondere Vor- und Nachname, Endgerät, Profilbild und die über MessengerPeople ausgetauschten Nachrichten.

11. Paid-Content

Für einzelne Leistungen wird die Kostenpflicht erst nach dem Ablauf einer bestimmten Nutzungszeit ausgelöst. Um den hierfür erforderlichen Nutzungsumfang ermitteln zu können, sendet unsere Website einen Cookie an Ihren Browser. Dies dient ausschließlich dem Zweck, die bereits kostenlos genutzte Zeit zu erfassen.

Wir nutzen dafür ein Paid-Content-System auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebots im Sinne des Art. 6 Abs.1 f DSGVO) zur Ermittlung von relevanten Inhalten in Abhängigkeit von der Nutzungszeit. Im Detail wollen wir damit unser Angebot weiterentwickeln und zum Beispiel verstehen, wie lange Nutzer unsere Inhalte lesen und welche Inhalte in welchen Lesergruppen beliebt sind. Die Daten werden ausschließlich auf Servern in der EU oder dem Europäischen Wirtschaftsraum gespeichert und analysiert, auf die nur wir zugreifen können.

12. Soziale Netzwerke

12.1 Welche Social Plugins verwenden wir?

Wir nutzen auf unseren Websites Social Media Buttons nach der Shariff-Methode. Die von uns verwendeten Social-Buttons stellen den direkten Kontakt zwischen Social Network und Besucher erst dann her, wenn Sie als Nutzer aktiv auf den Share-Button, Like-Button, oder Play-Button geklickt haben. Sind Sie bei einem sozialen Netzwerk bereits angemeldet, erscheint ein Popup-Fenster, in dem Sie den Text des Tweets oder der Nachricht noch bearbeiten können. Als Nutzer unserer Websites können Sie unsere Inhalte in sozialen Netzwerken posten. Wir berücksichtigen mit der Shariff-Methode Ihre Datenschutzinteressen so weit, wie es nach dem aktuellen Stand der Technik möglich ist. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Wenn Sie den Button nicht anklicken oder nicht in dem sozialen Netzwerk eingeloggt sind, wird auch kein Cookie des sozialen Netzwerks auf Ihrem Rechner platziert. Wenn Sie als Nutzer des sozialen Netzwerks eingeloggt sind und auf den Button klicken, wird diese Information an Ihr entsprechendes Nutzerprofil übermittelt. Andere Nutzer können dann sehen, dass Sie diesen Artikel teilen bzw. twittern. Welche Nutzer diese Information genau bekommen, ist davon abhängig, welche Privatsphäre-Einstellungen Sie in Ihrem Nutzerprofil vorgenommen haben.

Wir binden auf unserer Website Postings von Plattformen wie Facebook, YouTube, Twitter und Instagram ein, die ihren Hauptsitz überwiegend in den USA haben, in EU- und EWR-Staaten aber den üblichen Datenschutzregeln unterliegen. Wenn Sie zum Beispiel einen Artikel mit einem eingebetteten Post oder YouTube-Video lesen, können durch die Einbettungstechnik generelle Rahmendaten wie Ihre IP-Adresse an die sozialen Netzwerke und Plattformen zurückübertragen werden, wenn die Rechtsgrundlage nach Art.6 Abs.1 lit. a DSGVO (Einwilligung) gegeben ist. Wir haben keinen Einfluss darauf, wie die Plattformen die Daten verwenden. Informieren Sie sich bitte bei Facebook, Twitter und YouTube direkt darüber und passen Sie dort Ihre Privatsphäre-Einstellungen an. Die Kontaktdaten der Anbieter der sozialen Netzwerke finden Sie unter 10.2.

12.2 Onlinepräsenzen in sozialen Netzwerken

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den dort aktiven Kunden, Interessenten und Nutzern zu kommunizieren und Sie dort über unsere Angebote informieren zu können.

Wir weisen darauf hin, dass dabei Daten der Nutzer außerhalb des Raumes der Europäischen Union verarbeitet werden können. Hierdurch können sich für die Nutzer Risiken ergeben, weil so z.B. die Durchsetzung der Rechte der Nutzer erschwert werden könnte.

Ferner werden die Daten der Nutzer im Regelfall für Marktforschungs- und Werbezwecke verarbeitet. So können z.B. aus dem Nutzungsverhalten und sich daraus ergebenden Interessen der Nutzer Nutzungsprofile erstellt werden. Die Nutzungsprofile können wiederum verwendet werden, um z.B. Werbeanzeigen innerhalb und außerhalb der Plattformen zu schalten, die mutmaßlich den Interessen der Nutzer entsprechen. Zu diesen Zwecken werden im Regelfall Cookies auf den Rechnern der Nutzer gespeichert, in denen das Nutzungsverhalten und die Interessen der Nutzer gespeichert werden. Ferner können in den Nutzungsprofilen auch Daten unabhängig der von den Nutzern verwendeten Geräte gespeichert werden (insbesondere wenn die Nutzer Mitglieder der jeweiligen Plattformen sind und bei diesen eingeloggt sind).

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a. DSGVO.

Für eine detaillierte Darstellung der jeweiligen Verarbeitungen und der Widerspruchsmöglichkeiten (Opt-Out), verweisen wir auf die nachfolgend verlinkten Angaben der Anbieter.

Auch im Fall von Auskunftsanfragen und der Geltendmachung von Nutzerrechten, weisen wir darauf hin, dass diese am effektivsten bei den Anbietern geltend gemacht werden können. Nur die Anbieter haben jeweils Zugriff auf die Daten der Nutzer und können direkt entsprechende Maßnahmen ergreifen und Auskünfte geben.

• Facebook, -Seiten, -Gruppen, (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) auf Grundlage einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten – Datenschutzhinweise: https://www.facebook.com/about/privacy/, speziell für Seiten: https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com,

• Google/YouTube (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland) – Datenschutzhinweise: https://policies.google.com/privacy, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.

• Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzhinweise/ Opt-Out: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

• Twitter (Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA) – Datenschutzhinweise: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization.

12.3 SoundCloud

Auf unseren Websites können Plugins des sozialen Netzwerks SoundCloud (SoundCloud Limited, 33 St James Square, London SW1Y 4JS, UK) integriert sein. Die SoundCloud-Plugins erkennen Sie an dem SoundCloud-Logo auf den betroffenen Seiten.

Aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) wird beim Besuch unserer Websites nach Aktivierung des Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem SoundCloud-Server hergestellt. SoundCloud erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Website besucht haben. Wenn Sie den „Like-Button“ oder „Share-Button“ anklicken während Sie in Ihrem SoundCloud-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Websites mit Ihrem SoundCloud-Profil verlinken und/oder teilen. Dadurch kann SoundCloud den Besuch unserer Seiten Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch SoundCloud erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Datenschutzhinweisen von SoundCloud unter https://soundcloud.com/pages/privacy.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Soundcloud den Besuch unserer Seiten Ihrem SoundCloud-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem SoundCloud-Benutzerkonto aus bevor Sie Inhalte des SoundCloud-Plugins aktivieren.

12.4 Spotify

Auf unseren Websites sind Funktionen des Musik-Dienstes Spotify eingebunden. Anbieter ist die Spotify AB, Birger Jarlsgatan 61, 113 56 Stockholm in Schweden. Die Spotify Plugins erkennen Sie an dem grünen Logo auf unserer Seite. Eine Übersicht über die Spotify-Plugins finden Sie unter: https://developer.spotify.com.

Beim Besuch unserer Websites kann über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Spotify-Server hergestellt werden. Spotify erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Spotify Button anklicken während Sie in Ihrem Spotify-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Websites auf Ihrem Spotify Profil verlinken. Dadurch kann Spotify den Besuch unserer Websites Ihrem Benutzerkonto zuordnen.

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).

Weitere Informationen hierzu finden Sie unter: https://www.spotify.com/de/legal/privacy-policy/.

Wenn Sie nicht wünschen, dass Spotify den Besuch unserer Seiten Ihrem Spotify-Nutzerkonto zuordnen kann, loggen Sie sich bitte aus Ihrem Spotify-Benutzerkonto aus.

12.5 Facebook-Pixel

Auf unseren Websites sind für Zwecke der Analyse, Optmierung und wirtschaftlichem Betrieb des Onlineangebots Remarketing-Tags des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über die Remarketing-Tags eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Facebook-Server hergestellt, sofern Sie dazu Ihre Einwilligung gegeben haben (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Websites Ihrem Benutzerkonto zuordnen. Die so erhaltenen Informationen können wir für die Anzeige von Facebook Ads nutzen. Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook (www.facebook.com/about/privacy/). Falls Sie keine Datenerfassung via Custom Audience wünschen, können Sie Custom Audiences hier (www.facebook.com/ads/website_custom_audiences/) deaktivieren.

Opt-Out: www.facebook.com/settings?tab=ads, oder www.youronlinechoices.com/de/.

12.6 YouTube

Wir setzen zum Einbinden von Videos den Anbieter YouTube ein. Die Videos werden dabei im erweiterten Datenschutzmodus eingebettet. YouTube verwendet Cookies, um Informationen über die Besucher ihrer Onlineinhalte zu sammeln. Die Verarbeitung erfolgt aufgrund Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). YouTube verwendet diese unter anderem zur Erfassung von Videostatistiken, zur Vermeidung von Betrug und zur Verbesserung der Nutzerfreundlichkeit. Auch führt dies zu einer Verbindungsaufnahme mit dem Google DoubleClick Netzwerk. Wenn Sie das Video starten, könnte dies weitere Datenverarbeitungsvorgänge auslösen. Darauf haben wir keinen Einfluss. Weitere Informationen über Datenschutz bei YouTube finden Sie in deren Datenschutzhinweisen unter: http://www.youtube.com/t/privacy_at_youtube.

12.7 Outbrain Custom Audiences Pixel

Wir verwenden innerhalb unseres Internetauftritts den „Custom Audiences“ Pixel der Outbrain UK Limited, 5 New Bridge Street, London, EC4V 6JA, UK. Dabei sind sog. Zählpixel auf unseren Seiten integriert. Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Zählpixel eine direkte Verbindung zwischen Ihrem Browser und dem Outbrain-Server hergestellt. Outbrain erhält dadurch u. a. von Ihrem Browser die Information, dass von Ihrem Endgerät unsere Seite aufgerufen wurde. Wir können in der Folge auswählen, welchen Segmenten von Seitenbesuchern (z. B. Besuch eines best. Ressorts) unsere Werbung angezeigt werden soll. Die Anzeige der Werbung findet nur auf externen Internetauftritten statt, die das Outbrain-Widget integriert haben. Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung von Outbrain unter http://www.outbrain.com/legal/privacy.

Bitte klicken Sie hier http://www.outbrain.com/legal/privacy und wählen Sie unter Punkt 2. die Schaltfläche „Opt Out“, wenn Sie keine Datenerfassung via Custom Audiences wünschen.

13. Verwendung von eingebundenen Inhalten

Wir verwenden innerhalb unseres Onlineangebotes möglicherweise auch eingebundene Inhalte Dritter, wie z.B. Kartenmaterial von Google-Maps, Videos, z.B. von Vimeo, RSS-Feeds, Grafiken, oder Einbindungen von Bildern oder Videos aus sozialen Netzwerken o.ä. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Anbieter dieser Inhalte die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen. Ohne diese IP-Adresse können sie die Inhalte nicht an den Browser der jeweiligen Nutzer senden. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Wir haben keinen Einfluss darauf, dass die Drittanbieter die IP-Adresse z.B. für statistische Zwecke speichern. Gegen einige eingebundene Inhalte können Browsererweiterungen installiert werden, die deren Darstellung verhindern bzw. das Sammeln von Daten einschränken oder anonymisieren.

14. Affiliatepartner

In unseren Internetangeboten binden wir Inhalte von Affiliatepartnern ein. Rechtsgrundlage ist Ihre Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO) bzw. unser berechtigtes Interesse, welches in der Generierung von Neukunden liegt (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO). Über das Affiliateprogramm werden Werbeanzeigen geschaltet. Dazu wird beim Besuch unserer Internetangebote ein Cookie gesetzt.

15. Ihre Rechte als Betroffener

Wenn Sie Fragen zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns haben, erteilen wir Ihnen selbstverständlich gerne Auskunft über die Sie betreffenden Daten (Art.15 DSGVO).

Wenn Ihre Daten zu journalistisch-redaktionellen Zwecken (z.B. in unseren Artikeln) verarbeitet werden, können Sie ebenfalls Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen, wenn Sie durch deren Verarbeitung in einem schutzwürdigen Interesse beeinträchtigt worden sind. Unter bestimmten gesetzlichen Voraussetzungen können wir die Auskunft jedoch verweigern.

Sie haben bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen ein Recht auf Berichtigung (Art.16 DSGVO), Löschung (Art.17 DSGVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art.18 DSGVO) und das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art.20 DSGVO).

Bitte wenden Sie sich in all diesen Fällen an unsere Datenschutzbeauftragte (siehe oben 3.) unter den dort genannten Kommunikationsadressen.

Außerdem haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde (Art.77 DSGVO, § 19 BDSG).

Widerspruchs- und Widerrufsrecht

Sie haben das Recht, jederzeit aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen gegen die Verarbeitung Ihrer Daten die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit.e oder lit. f DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen (Art.21 Abs.1 DSGVO).

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, haben Sie jederzeit das Recht, dieser Verarbeitung zu widersprechen (Art. 21 Abs. 2 DSGVO)

Wenn Sie der Verarbeitung Ihrer Daten widersprechen (Art.21 Abs.1, 2 DSGVO) oder eine erteilte Einwilligung widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO) möchten, genügt jederzeit eine kurze Nachricht an unsere Datenschutzbeauftrage per E-Mail: s.schmeichel@zustell-logistik.de oder per Post Zeitungs-Vertriebs-GmbH Peine, Ilseder Str. 54, 31226 Peine

. Ihre Daten werden dann nicht mehr für entsprechende Zwecke der Werbung verarbeitet.

Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerspruch bzw. Widerruf erfolgten Verarbeitung bleibt dadurch unberührt. Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten im Rahmen einer Werbesperre weiterhin speichern müssen, um sicherzustellen, dass Ihr Werbewiderspruch eingehalten wird.

16. Änderungen dieser Hinweise

Von Zeit zu Zeit ist es erforderlich, den Inhalt der vorliegenden Hinweise zum Datenschutz für die Zukunft anzupassen. Wir behalten uns daher vor, diese jederzeit zu ändern. Wir werden geänderte Version der Datenschutzhinweise ebenfalls an dieser Stelle veröffentlichen. Informieren Sie sich regelmäßig über den Inhalt dieser Datenschutzhinweise.

Stand: August 2021