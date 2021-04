Peine

In Peines Mitte tut sich was: Aus der schmuddeligen Hertie-Brache soll bis Weihnachten 2022 das moderne Lindenquartier mit einer Mischung aus Einzelhandel, Gastronomie und Wohnraum entstehen. Mit einer Web-Cam auf dem Dach des benachbarten Luisenstraßen-Hochhauses begleitet die Peiner Allgemeine Zeitung die Bauarbeiten für das derzeit spannendste Projekt für die Zukunft der Innenstadt und sammelt Aufnahmen für einen Zeitraffer-Überblick. Welche Fortschritte es auf der Baustelle gibt, das können alle Interessierten mit einem Blick auf das aktuellste Bild der Web-Cam verfolgen. Alle vier Minuten gibt es ein neues Bild aus rund 30 Metern Höhe.

Live-Kamera der Lindenquartier-Baustelle

Unsere Live-Kamera liefert alle zwei Minuten ein neues Bild.

Ein Gebiet mit Historie

Diese technischen Möglichkeiten gab es 1974 noch nicht. Am 28. März jenen Jahres wurde in der Peiner Innenstadt das Karstadt-Kaufhaus eröffnet. Es herrschte Volksfeststimmung in der Stadt. Mit der Ansiedlung war der Fuhsestadt ein großer Wurf gelungen. Das Kaufhaus war jahrelang der Einkaufsmagnet – doch es ging bergab. Aus Karstadt wurde Karstadt-Kompakt und schließlich Hertie. Nach der Insolvenz kam das endgültige Aus – am 15. August 2009 schloss der damalige Geschäftsleiter Manfred Palm für immer die Türen des Peiner Traditionskaufhauses, es flossen Tränen bei den etwa 40 verbliebenen Mitarbeitern. Das Hertie-Gebäude verkam, auch immer mehr Geschäfte des City Centers schlossen, das Gebiet wurde zur Schmuddelecke. Erst zehn Jahre später stand fest: Es gibt eine Zukunft für das Areal.

Supermarkt, Ärzte, Wohnungen, Gastronomie: Das sind die Pläne

Die THI Holding investiert 40 Millionen Euro in ein neues Stadtviertel. Edeka wird Ankermieter, auf dem rund 21 000 Quadratmeter großen Grundstück sind aber auch Wohnungen, eine Ansiedlung von Ärzten, einer Apotheke und eines Drogeriemarkts geplant. Über den Ladenflächen entsteht ein Parkdeck mit 350 Stellplätzen, zudem sind 160 ebenerdige Stellplätze geplant.

Von Christian Meyer